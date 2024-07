Les Bleues sont bientôt sur le pont aux Jeux Olympiques 2024, avec un vrai espoir de décrocher une médaille à domicile. Shaï Mamou et Maud Stervinou, la joueuse de Landerneau et consultante chez Skweek TV, discutent des ambitions de l'équipe de France féminine, entre certitudes et questionnements, avec également un point sur le 3x3, où le rêve est également permis.

