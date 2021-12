🚨 Offre limitée : Découvrez le Pack Threepeat REVERSE !

Back to back to back = le Threepeat REVERSE

Comme on sait que le Père Noël a encore un peu de place dans sa hotte pour les fans de basket, nous avons décidé de vous proposer un cadeau de plus. Un pack exclusif contenant les numéros 6, 7 et 8 du Mook REVERSE !

Au total, 720 pages et presque 3 kg de culture basket pour 45€ (au lieu de 50,70€) frais de port compris* !

Attention, il s’agit d’une offre limitée, toutes les commandes doivent avoir été passées avant le mardi 14 décembre minuit pour que ce cadeau puisse vous être délivré à temps pour les fêtes.

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, ce pack devrait vous permettre de finir l’année en beauté.

* : offre réservée à la France métropolitaine

Le Pack Threepeat c'est :

Le Mook REVERSE #6 MORE THAN BALLERS

Qu’ils soient militants, artistes, businessmen, philanthropes, podcasters, rois du divertissement ou passionnés par des activités annexes, les basketteurs et les basketteuses sont bien plus que de « simples » athlètes.

Au fil des 240 pages de ce MOOK #6, nous avions à cœur de montrer l’étendue de leur champ d’actions et tous les domaines dans lesquels ils ont pu, peuvent ou pourront impacter le monde.

C'est l'occasion de découvrir les histoires, les parcours ou les causes de basketteuses et basketteurs engagés, bien entendu, mais aussi les figures qui ont particulièrement bien réussi en dehors des terrains de sport (médias, business, arts, politique...).

AU SOMMAIRE

Un siècle d’activisme dans le basket aux Etats-Unis

dans le basket aux Etats-Unis Bill Russell , première superstar noire du basket américain

, première superstar noire du basket américain Maya Moore et son incroyable combat contre les injustices judiciaires

et son incroyable combat contre les injustices judiciaires Craig Hodges et Mahmoud Abdul-Rauf , les pionniers qui ont influencé Colin Kaepernick

et , les pionniers qui ont influencé Colin Kaepernick Sheryl Swoopes , Jason Collins , John Amaechi et les luttes pour les droits LGBTQ+ dans le basket

, , et les luttes pour les droits LGBTQ+ dans le basket Michael Jordan , Rudy Gobert , Axel Toupane , Junior Bridgeman : champions sur le terrain et côté business

, , , : champions sur le terrain et côté business Bill Bradley , la star NBA qui voulait devenir président

, la star NBA qui voulait devenir président Anaïa Hoard , Damian Lillard , Desmond Mason : ces athlètes qui ont l’art dans le sang

, , : ces athlètes qui ont l’art dans le sang Une interview exclusive de Patrick Vieira réalisée par notre rédac' chef exceptionnelle Diandra Tchatchouang

réalisée par notre rédac' chef exceptionnelle Et bien d’autre sujets encore…

REVERSE #6 More Than Ballers : Quand le basket fait bouger les lignes

+

Le Mook REVERSE #7 CHICAGO

Quand on pense à Chicago, on pense forcément aux Bulls et à Michael Jordan, mais la culture basket de cette ville et son histoire vont bien au-delà des six bannières accrochées au plafond du United Center.

D'Isiah Thomas à Anthony Davis, en passant par Derrick Rose, Scottie Pippen, Eddy Curry, Jerry Sloan ou Allie Quigley, on ne compte plus les figures marquantes qui sont nées ici ou qui ont porté les couleurs de la ville.

Au fil des 240 pages de ce MOOK #7, vous découvrirez leurs parcours, leurs histoires, leurs faits de gloires et leur part d'ombre, tout ce qui fait de Chicago une cité à part sur la planète basket.

AU SOMMAIRE

Notre Rédacteur en Chef exceptionnel Joakim Noah se livre comme jamais, dans une interview à cœur ouvert exceptionnelle.

se livre comme jamais, dans une interview à cœur ouvert exceptionnelle. Notre grande interview table ronde avec Quentin Richardson , Scoop Jackson et Jamal Collier , trois Chicagoans qui nous aident à mieux percevoir l'essence de cette ville.

, et , trois Chicagoans qui nous aident à mieux percevoir l'essence de cette ville. A history of violence : comment la violence de Chicago a eu un impact sur le basket local

comment la violence de Chicago a eu un impact sur le basket local Ben Wilson , le prodige disparu trop tôt

, le prodige disparu trop tôt Michael Jordan et son hallucinante saison 1987

et son hallucinante saison 1987 Isiah Thomas : retour sur un joueur incroyable dont la relation avec sa ville natale a toujours été complexe

: retour sur un joueur incroyable dont la relation avec sa ville natale a toujours été complexe Jerry Sloan et Billy Harris , ces premières icones qui ont fait la fierté de Chicago

, ces premières icones qui ont fait la fierté de Chicago Derrick Rose : l'éternel fils prodigue

: l'éternel fils prodigue Scottie Pippen : plus qu'un lieutenant, l'autre moitié de MJ

: plus qu'un lieutenant, l'autre moitié de MJ Allie Quigley , la plus grande shooteuse de Chicago

, la plus grande shooteuse de Chicago Eddy Curry , le destin tragique de celui qui aurait dû porter Chi-Town sur ses épaules

, le destin tragique de celui qui aurait dû porter Chi-Town sur ses épaules Jerry Krause , l'architecte mal aimé

, l'architecte mal aimé Ben Gordon au bord du gouffre

au bord du gouffre Toni Kukoc , le pionnier qui a contribué à révolutionner le jeu moderne

, le pionnier qui a contribué à révolutionner le jeu moderne Et aussi : Barack Obama, First Team, Hoop Dreams, Curtis Mayfield, Jacques Monclar, la saison 1995-96 des Bulls et bien d’autre sujets encore…

Mook REVERSE #7 : 240 pages pour tout savoir du basket à Chicago

+

Le Mook REVERSE #8 BAD BOYS

Mal élevés, mal aimés, mal compris, l'étiquette Bad Boy est parfois bien trompeuse.

Entre les authentiques mauvais garçons capables du pire, sur un terrain ou en dehors, les gros bras dont le job était de protéger la star de leur équipe ou d'établir le ton de la rencontre, les personnalités hors normes et à contre-courant dont le nom a été traîné dans la boue simplement parce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps, le terme même de "Bad Boy" recouvre des réalités bien différentes.

Dans ce numéro, nous faisons le tri et la part des choses en racontant les histoires et les trajectoires des ces "brebis galeuses" pour, quand c'est mérité, leur rendre les lauriers qui leur reviennent de droit.

AU SOMMAIRE

Notre Rédacteur en Chef exceptionnel Vincent Masingue baisse les coudes pour partager son expérience et donner sa définition du Bad Boy

baisse les coudes pour partager son expérience et donner sa définition du Bad Boy Notre grande interview table ronde avec Bruce Bowen , le journaliste et auteur Chris Herring et Georgi Joseph , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières. qui nous aident à saisir tout ce que le terme Bad Boy peut avoir de conséquences

, le journaliste et auteur et , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières. qui nous aident à saisir tout ce que le terme Bad Boy peut avoir de conséquences Dennis Rodman : à lui seul, Rodman incarnait à la fois la dureté des Pistons et le caractère totalement incontrôlable d'un athlète hors-norme au tempérament de rock star

à lui seul, Rodman incarnait à la fois la dureté des Pistons et le caractère totalement incontrôlable d'un athlète hors-norme au tempérament de rock star Bobby Knight , coach de génie et personnage détestable, les vrais Bad Boys ne sont pas toujours ceux que l'on croit

, coach de génie et personnage détestable, les vrais Bad Boys ne sont pas toujours ceux que l'on croit John Brisker : comment le joueur le plus craint de la ABA a disparu dans des circonstances mystérieuses

: comment le joueur le plus craint de la ABA a disparu dans des circonstances mystérieuses Draymond Green : le dernier héritier d'une longue lignée de fouteurs de bordel

: le dernier héritier d'une longue lignée de fouteurs de bordel Javaris Crittenton ou comment le rêve NBA peut tourner au cauchemar

ou comment le rêve NBA peut tourner au cauchemar Adrian Wojnarowski : le terroriste de la Woj Bomb

: le terroriste de la Woj Bomb Malice At The Palace II : en WNBA aussi, quand on cherche, on trouve

: en WNBA aussi, quand on cherche, on trouve Kevin Garnett : vrai Bad Boy ou compétiteur totalement taré ?

vrai Bad Boy ou compétiteur totalement taré ? Jerry Tarkanian , harcelé par la NCAA, ce coach hors norme n'a jamais renié ses principes

, harcelé par la NCAA, ce coach hors norme n'a jamais renié ses principes Bill Laimbeer : au royaume des Bad Boys, Bill est toujours le roi

au royaume des Bad Boys, Bill est toujours le roi Fred Fauthoux et les frères Gadou : le vice made in Landes

: le vice made in Landes Vouloir tuer son adversaire, c'est grave docteur ? : plongée dans la psyché des compétiteurs maladifs

: plongée dans la psyché des compétiteurs maladifs Charles Oakley : l'enforcer par excellence

l'enforcer par excellence Portland Jail Blazers : association de malfaiteurs

association de malfaiteurs Kermit Washington : la droite la plus dure de l'histoire

: la droite la plus dure de l'histoire Et aussi : Malice At The Palace, First Team, les Knicks 90's, notre Hall of Fame de la badboyerie, Jacques Monclar et bien d’autre sujets encore…

Mook REVERSE #8 : Attention, les Bad Boys arrivent !

Plus un instant à perdre

Pour profiter de Pack Threepeat en édition limitée, ne perdez pas un instant et passez votre commande avant le mardi 14 décembre minuit !

45€ 50,70€ / 720 pages / 3 kg de culture basket