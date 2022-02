On connaît le nom des participants aux deux concours majeurs du All-Star Game 2022. Russell Westbrook a trouvé le moyen de s'incruster.

Dans un peu moins de trois semaines se tiendra le All-Star Game 2022. La NBA a dévoilé le nom des participants aux deux concours généralement autant suivis que le match du dimanche, même si la qualité du plateau est un peu inégale sur les dernières saisons.

Pour l'événement de cette année à Cleveland, aucune "star" ne s'est présentée pour le Slam Dunk Contest, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Les quatre participants ont toutefois les armes pour rendre le show divertissant :

Cole Anthony (Orlando Magic), Obi Toppin (New York Knicks), Jalen Green (Houston Rockets) et John Toscano-Anderson (Golden State Warriors) seront sur la ligne de départ. Green, qui sera aussi présent lors du Rising Stars, pourrait bien trouver là l'occasion de briller.

« LeBron a peur du Slam Dunk Contest », assure un ancien coéquipier du King

Du côté du concours à 3 points, auquel Stephen Curry ne participera cette fois pas, il y a plutôt du beau monde :

Klay Thompson (Golden State Warriors) et Devin Booker (Phoenix Suns), anciens vainqueurs de l'épreuve, Zach LaVine (bon, on aurait préféré le voir remettre le couvert au Slam Dunk Contest...), Fred VanVleet, Patty Mills, Jaylen Brown, Desmond Bane et... Russell Westbrook.

On ne s'attendait pas franchement à voir le meneur des Lakers dans cette liste avec ses 30.9% à 3 points cette saison, mais il a sans doute envie de se faire plaisir en participant malgré tout au All-Star Game, mais aussi de faire taire ses détracteurs en cas de victoire inattendue.