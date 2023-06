“Aussi grand que Wembanyama”, Ousmane Dieng aurait grandi et c’est intrigant

Ousmane Dieng a fait une première saison discrète mais estimée en interne du côté d'Oklahoma City. Le jeune joueur français, qui a participé à 39 rencontres en NBA avec des passages par la G-League, fait partie des plans du Thunder, qui l'avait drafté en 11e position l'année dernière. Dieng est déjà retourné du côté d'OKC après une pause, pour passer un été studieux et tenter d'intégrer la rotation de l'une des équipes les plus intéressantes à suivre la saison prochaine.

Il se pourrait bien que, pendant l'intersaison, Ousmane Dieng ait un peu... changé. La rumeur courait que l'ancien joueur du Centre Fédéral et des New Zealand Breakers dans le championnat australien, avait pris quelques centimètres. Difficile de savoir ce qu'il en est réellement avant les désormais traditionnelles mesures de début de saison, mais il semblerait que ce soit vrai.

Voici ce qu'aurait dit Aleksej Pokusevski, le coéquipier d'Ousmane Dieng, à son sujet dans des propos relayés par Warner West.

"Je ne vais pas vous mentir, Ousmane est aussi grand que Wemby maintenant".

Bon, on doute que Dieng soit passé de 2,06m à 2,20m en quelques semaines. Mais on comprend l'idée. Il est possible qu'Ousmane Dieng soit maintenant proche d'être un 7 footer et cela changerait évidemment quelques perspectives. Déjà doté d'une taille intéressante sur ses postes de jeu (2 et 3), Ousmane Dieng pourrait voir son profil encore plus apprécié par le Thunder, qui estime déjà beaucoup ses qualités défensives et son sens du jeu, et l'envisageait comme un mismatch sur pattes à son arrivée.

On va suivre avec attention la préparation d'OKC et la Summer League où on retrouvera peut-être le Tricolore pour constater ces changements.

