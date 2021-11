Ben Simmons a encore trouvé un moyen pour soûler les Sixers…

Et c’est reparti pour un nouvel épisode. Alors que les tensions semblaient enfin s’apaiser entre les Philadelphia Sixers et Ben Simmons, un nouvel élément pourrait éloigner encore un peu plus les deux parties. Selon ESPN, le joueur refuse l’aide des médecins et psychologues de la franchise alors qu’il ne se sent mentalement pas prêt à retrouver les terrains.

L’Australien accepte d’être suivi par les Sixers pour son dos, pour lequel il reçoit des traitements, mais pas pour sa santé mentale. Après tout, il a bien le droit de choisir son psy ! Il aurait notamment travaillé avec des professionnels via le biais du syndicat des joueurs pendant l’été.

Sauf que les dirigeants des Sixers n’ont reçu aucun détail concernant ses éventuels rendez-vous. En fait, ce que l’on comprend à travers les mots d’Adrian Wojnarowski, c’est que le front office en vient même à se demander si Ben Simmons est réellement suivi. La franchise se demanderait notamment si son All-Star a vraiment l’envie de rejouer.

La réponse paraissait claire il y a quelques semaines. Simmons avait réclamé son transfert en n’indiquant qu’il ne voulait plus du tout rejoindre Philly. Mais les Sixers n’ont pas trouvé d’offre adéquate et ils ont donc décidé de le conserver. En arrêtant de lui infliger des amendes pour les matches ratés. Mais la situation pourrait finalement être encore plus compliquée. En tout cas, ce qui semble maintenant acquis, c’est que les deux parties ne se quitteront clairement pas en bons termes.

Ben Simmons et les Sixers, une affaire en bonne voie ?