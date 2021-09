Cedric Ceballos, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers, est en train de se battre pour sa vie. L'ex-All-Star (1995) de 52 ans est actuellement en soins intensifs dans un hôpital américain après avoir contracté le Covid-19. Ceballos, vainqueur du Slam Dunk Contest 1992 et cousin éloigné de Kobe Bryant, a posté un tweet un peu glaçant mardi, lors de son 10e jours dans cette unité.

Sur la photo qui accompagne le tweet, on peut voir Cedric Ceballos intubé et sous assistance respiratoire.

On souhaite toute la force possible à celui qui a porté les couleurs des Phoenix Suns, des Los Angeles Lakers, des Dallas Mavericks, des Detroit Pistons, du Miami Heat et d'un paquet d'équipes étrangères, avant de prendre sa retraite à 42 ans.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends , prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past , allow me to publicly apologize.

My fight is not done…..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI

— Cedric Ceballos (@cedceballos) September 7, 2021