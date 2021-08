Charles Barkley et Nirvana, une rencontre so 1993

Ah les années 90... Dans une même émission, le Saturday Night Live, on pouvait retrouver une superstar NBA et le groupe de rock le plus célèbre de l'époque. Cette vidéo ressortie des placards du web cette semaine et datant de 1992 est une petite pastille temporelle amusante. On y voit Charles Barkley, membre de la Dream Team quelques mois plus tôt et MVP de la ligue cette année-là, en train d'introduire l'émission dont il est l'hôte d'un soir et de présenter Nirvana.

Le mythique trio de Seattle (Kurt Cobain, Dave Grohl et Krist Novoselic) a l'air aussi amusé que gêné par cette séquence répétée à plusieurs reprises.

"Salut, je suis Charles Barkley, l'hôte du premier épisode de la saison de Saturday Night Live avec Nirvana. Regarde maman, c'est ton groupe préféré. Je ne suis pas un modèle, mais eux ne le sont vraiment pas".

Quelques années plus tard, Dave Grohl et le présentateur Seth Meyers se sont rappelés à quel point il était curieux de voir Charles Barkley être surplombé par Krist Novoselic, le bassiste du groupe, qui mesure 2,01 m. De quoi avoir un respect nouveau pour la faculté de "Chuck" à être aussi fort au rebond.

Visiblement, en coulisses, Barkley avait été interloqué en écoutant les répétitions de la prestation de Nirvana.

"Ils sont vraiment en train de chanter 'Viole-moi' ?", avait demandé le joueur des Phoenix Suns.

C'était bien le cas, puisque Kurt Cobain entonnait "Rape Me", l'un des morceaux les plus célèbres du groupes, issu de leur dernier album avant le suicide de Cobain, "In Utero".

"Rape me", de Nirvana