On ne s'en souvient généralement pas, mais Charles Barkley a failli porter le maillot des Los Angeles Lakers. Ce dont lui ne se souvient quasiment pas, c'est du match qu'il a disputé juste après avoir appris que le trade avait échoué parce que les Philadelphie Sixers avaient décidé d'annuler la transaction. Lors de son passage chez Jimmy Kimmel, "Chuck" avait raconté cet épisode rocambolesque. Ou du moins ce que sa mémoire lui permettait de décrire...

"C'était un matin, à la fin des années 80. Mon agent m'a passé un coup de fil pour me dire qu'il y avait un accord et que j'allais rejoindre les Lakers. Il était peut-être 11h30, un truc comme ça. J'étais tellement heureux de me barrer de Philadelphie que mes potes et moi on s'est soûlés au beau milieu de la journée.

Trois heures plus tard, mon agent m'a rappelé. 'Les Sixers se retirent de la transaction'. On avait un match ce soir-là... Je ne me rappelle absolument rien de ce match. J'étais hyper énervé, mais tellement bourré en même temps ! Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur le terrain pendant le match. Aucun souvenir. On avait enchaîné les shots et tout...

Est-ce que c'est la seule fois où j'ai joué bourré ? Non. Enfin, si ! En fait, j'ai déjà joué avec la gueule de bois, mais c'est très différent".