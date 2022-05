John Salley, 58 ans aujourd'hui, a gagné des titres en battant Michael Jordan - avec les Detroit Pistons - puis en jouant à ses côtés aux Chicago Bulls. Il a aussi fréquenté Kobe Bryant, avec lequel il a décroché une nouvelle bague aux Los Angeles Lakers en 2000. Il a ainsi suivi l'évolution de MJ puis celle du 'Black Mamba'.

Il connaît les similitudes et l'affection qu'il y avait entre les deux joueurs. Il y a quelques années, alors que Kobe était dans son prime et discutait avec MJ en marge d'une rencontre, Salley a eu l'idée de blaguer à ce sujet croisant leur chemin. Mauvaise idée. L'ancien Bad Boy de Detroit aurait peut-être agi différemment s'il avait su que Charles Oakley était là, tapi dans l'ombre, prêt à sortir la boîte à gifles au moindre crime de lèse-majesté.

Charles Oakley : Badass

"Charles Oakley était là. Au cas où vous ne le savez pas, il est le garde du corps de MJ depuis toujours. Et il ne m'aimait pas. Donc je regarde Michael, je mets ma main sur son épaule, et je lui dit 'à 27 ans, le petit [Kobe Bryant] t'aurait démonté'", s'est rappelé John Salley dans le Dan Le Batard Show sur ESPN.

Et là, d'un coup, Charles Oakley débarque et me frappe dans l'estomac. Mais quand je dis ça, je veux dire qu'il m'a frappé comme il aurait aimé frapper James Dolan. Il s'est lâché sur moi. Je l'ai vu au dernier moment et j'ai pu serrer les abdos un peu. Mais il m'a défoncé.

Et Michael était là à lui dire 'c'est bon Charles, c'est bon, il rigole.' Je pense qu'il voulait me frapper depuis des années. Il m'a frappé de toutes ses forces. J'avais un costume, je n'allais pas me défendre. Je suis un mec du karaté, je souffre de l'intérieur."

Encore une anecdote complètement folle à propos de Charles Oakley !

