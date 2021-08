Chimezie Metu craque et frappe un joueur des Mavs

Les matches de Summer League ne sont pas toujours des rencontres à la cool et les esprits peuvent s'y échauffer. C'est ce que l'on a pu constater lors du match entre les Sacramento Kings et les Dallas Mavericks dimanche. Après une faute franchement dangereuse du rookie Eugene Omoruyi sur une tentative de dunk de Chimezie Metu, ce dernier a vu rouge.

Metu s'est relevé d'un bond et est allé coller un début de patate à Omoruyi, plus effleuré que vraiment frappé. L'ancien joueur d'Oregon était chaud pour régler ça sur place, mais les autres joueurs ont réussi à séparer les deux belligérants.

Chimezie Metu, présent aux Jeux Olympiques avec le Nigeria, et Eugene Omoruyi, ont tous les deux été expulsés. Le premier pour avoir essayé de se faire justice, le second pour une faute flagrante de niveau 2.

Mavs forward Eugene Omoruyi (flagrant 2) and Kings forward Chimezie Metu (punching foul) were both ejected after this play: pic.twitter.com/WGXSh8FUnP

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 15, 2021