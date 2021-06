Chris Paul indisponible pour le Game 1, sa situation reste floue

Chris Paul et la poisse, une grande histoire d’amour. Considéré comme l’un des meilleurs meneurs de tous les temps, le vétéran s’est souvent blessé aux pires moments possibles. Et on pense notamment à ce pépin physique qui l’a privé des Games 6 et 7 des finales de Conférence 2018, et donc peut-être d’un titre NBA.

Touché à l’épaule dès le premier tour contre les Los Angeles Lakers, CP3 semble s’être bien remis à en croire ses performances déterminantes lors du second round face aux Denver Nuggets. Mais alors qu’une place en finale est mise en jeu, il a été rattrapé par… la situation sanitaire et le règlement mis en place par la ligue.

Chris Paul est contraint de respecter le protocole de la NBA. On ne sait pas s’il est cas contact ou positif au COVID-19 mais toujours est-il qu’il se trouve actuellement isolé de ses partenaires. Et il sera donc forfait pour le Game 1 contre les Los Angeles Clippers, son ancienne franchise, ce dimanche soir.

La NBA prévoit des modalités de quarantaine allégées pour les joueurs ayant été vaccinés. Matt Barnes a récemment déclaré que Paul aurait bel et bien reçu deux injections. Son statut pour les jours à venir reste donc incertain au-delà de ce match. Tout comme celui de Kawhi Leonard, la star adverse, blessé au genou.

Kawhi Leonard toujours forfait, le suspense maintenu pour la suite des PO