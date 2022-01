DeMarcus Cousins aurait retrouvé un point de chute en NBA

DeMarcus Cousins a longtemps été un All-Star à plus de 25 points et 10 rebonds de moyenne. Il est désormais un journeyman qui passe de franchise en franchise dans l'espoir de relancer sa carrière. Les blessure à répétition sont venues compliquer son parcours mais l'intérieur est toujours déterminé à se refaire une place en NBA. Il devrait normalement rejoindre les Denver Nuggets, en espérant y terminer la saison.

Assuming he's healthy, there's still mutual interest in DeMarcus Cousins landing with the #Nuggets, source tells @denverpost.

— Mike Singer (@msinger) January 19, 2022