Tim Duncan entrera au Hall of Fame sans Pop, quelle tristesse…

La cuvée 2020 du Hall of Fame va enfin pouvoir être honorée ce week-end. Rarement une cérémonie d'introduction de légendes du jeu aura été aussi chargée en émotions. Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett sont les têtes d'affiche de l'événement et les discours de Michael Jordan et Vanessa Bryant pour le Black Mamba sont très attendus. Malheureusement, il y aura des absents puisque modification du calendrier oblige, la saison NBA bat toujours son plein. Ce qui va nous priver par exemple, de la présence de Gregg Popovich au côté de Tim Duncan.

On connaît la relation père/fils entre les deux hommes et on se souvient du speech très ému de Pop lors du retrait de maillot du Big Fundamental après sa retraite. C'est à peine s'il y a besoin de mots entre eux pour se comprendre et s'aimer. Gregg Popovich sera sur le banc des Spurs samedi et dimanche pour affronter Phoenix. On aurait bien aimé qu'il laisse le bébé à son assistante Becky Hammon et prenne un vol pour le Connecticut, où la cérémonie du Hall of Fame se tiendra exceptionnellement cette année, à la Mohegan Sun Arena, la salle du Connecticut Sun.

Tim Duncan-Gregg Popovich le touchant symbole de leur amitié est... un cake à la carotte

Si Pop ne sera pas dans la salle, on peut supposer qu'il aura préparé une petite vidéo pour celui sans lequel il ne se voyait pas continuer sa carrière. En attendant, en marge de la rencontre ente les Knicks et les Spurs la nuit dernière, Pop a été interrogé sur l'impact de Tim Duncan sur sa carrière. Et sans surprise, il a fait une réponse popesque.

"Pas de Duncan, pas de titres".

Le mythique coach texan a quand même ajouté que son staff et lui continuaient de débuter leurs dîners en levant leur verre (de vin) à la santé de Tim Duncan. Même aujourd'hui, alors que la légende des Îles Vierges a pris sa retraite en 2016.

Michael Jordan va introduire Kobe Bryant au Hall of Fame, les larmes vont couler