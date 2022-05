Jermaine O’Neal a quitté le Heat (et loupé 2 titres) parce qu’il aimait trop les Oreo

En 2010, juste avant que LeBron James et Chris Bosh ne rejoignent Miami, Jermaine O'Neal portait le maillot du Heat. L'intérieur All-Star aurait pu faire partie de l'aventure qui a conduit aux deux titres en quatre ans avec l'attention médiatique que l'on connaît. Mais il a décidé de quitter South Beach en dépit de l'arrivée imminente du King.

Dans son passage dans le podcast Knuckleheads, animé par Quentin Richardson et Darius Miles, O'Neal avait raconté pour quelle raison il avait choisi de ne pas prendre racine à Miami. On a le sentiment que c'est un peu ce qui empêcherait les trois quarts des gens de devenir des joueurs professionnels.

Je me souviens avoir ouvert le placard chez moi un soir. J'ai regardé les Oreo et les Oreo m'ont regardé. Frérot, j'étais déjà dans une lutte avec moi-même au quotidien pour contrôler ce que je mangeais. Je me suis dit que j'avais dépassé la trentaine et que je ne pouvais pas surmonter ça.

Jermaine O'Neal a donc fini sa belle carrière sans titre, en prenant sa retraite à Golden State, un avant que les Warriors ne remportent leur premier titre.

