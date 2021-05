Joe Ingles est un prétendant au titre de 6e homme de l'année et un membre-clé du Jazz. Il y a quelques années, les Clippers se sont bien loupés à son sujet.

Joe Ingles sera peut-être élu meilleur 6e homme de l'année dans quelques semaines. Qu'importe, l'Australien n'a plus rien à prouver. Tout le monde sait déjà à quel point il est un rouage essentiel, pour ne pas dire crucial, de l'un des meilleures équipe de la saison, le Utah Jazz.

Si la franchise de Salt Lake City a cru en lui, ça n'a pas été le cas de tout le monde au moment où il a tenté de faire son trou en NBA.

Après plusieurs saisons de très haut niveau en Europe (cinq saisons en Espagne à Grenade et au Barça, puis une victoire en Euroleague avec Tel Aviv), Ingles avait ainsi essayé de convaincre des équipes qu'il pouvait jouer dans la meilleure ligue de la planète.

Les Los Angeles Clippers, armés jusqu'aux dents aujourd'hui, se sont longtemps mordu les doigts d'avoir laissé filer Joe Ingles il y a 6 ans et demi...

Un conseil, ne pissez pas dans le jardin de Joe Ingles

En octobre 2014, Ingles fait ainsi partie de l'effectif de pré-saison des Los Angeles Clippers au sortir du training camp. Il dispute cinq matches amicaux sous le maillot des Angelenos. A la lutte pour décrocher un contrat garanti, l'Australien a bon espoir d'être retenu par Doc Rivers, séduit par sa combativité et son QI basket, et la direction des Clippers.

Avant le dernier match de préparation, il convainc donc sa femme Renae, alors l'une des meilleures joueuses de netball (un dérivé du basket sans contact très populaire dans les pays du Commonwealth) du monde et star au pays, de prendre l'avion depuis l'Australie pour le venir voir disputer ses premiers matches officiels en NBA.

Un moment fort qui ne se matérialisera finalement jamais. Alors que sa compagne est en route, Joe Ingles apprend qu'il est coupé sans ménagement et invité à trouver une autre équipe.

"Quand Renae a embarqué pour Los Angeles, je faisais encore partie de l'équipe. Quand elle a atterri, c'était fini. C'était incroyablement dur et décevant", raconte Ingles dans le Salt Lake Tribune.

Le flair de Quin Snyder

C'est là que Quin Snyder flaire le bon coup. Le nouveau coach du Jazz a entraîné en Europe et connaît parfaitement le garçon. Snyder est conscient que les qualités de Joe Ingles, pas forcément les plus recherchées par les staffs NBA à l'époque, sont inestimables et nécessaires à ce qu'il veut mettre en place dans l'Utah.

La ruse, la vitesse de réflexion, la combativité et un sens aigu du collectif et de la passe, sont des denrées rares, surtout compilées dans un seul basketteur.

Depuis, tout le monde s'est rendu compte de la valeur du bonhomme et Doc Rivers a mis longtemps à digérer cette petite bourde, comme il l'a reconnu au début de l'année 2019 dans le Deseret News.

"Est-ce que je regrette cette décision ? Oui, tous les jours. Le jour où on l'a coupé, j'ai dit que c'était une mauvaise décision et qu'on allait le regretter. Malheureusement, je travaillais pour quelqu'un qui ne voulait pas absorber un contrat alors qu'on l'a supplié pour le faire. Il a dit que ça ne se ferait pas et qu'on devait laisser Joe partir".

On ne sait pas si Ingles aurait autant percé chez les Clippers, mais il a en tout cas trouvé un magnifique terrain d'expression dans l'Utah depuis toutes ces années.