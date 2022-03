Jusuf Nurkic balance le téléphone d’un fan après une embrouille

Cela fait plusieurs années que les joueurs avertissent la NBA sur le comportement de certains fans qui n'hésitent pas à dépasser les limites, en insultant les athlètes. La ligue leur donne évidemment pour consigne de ne pas se faire justice eux-mêmes, tandis que les franchises interdissent l'accès aux salles des fauteurs de troubles signalés. Jusuf Nurkic n'a pas réussi à garder son sang-froid dimanche soir. Il n'a pas non plus complètement pété un plomb au point de frapper un fan mais il est venu se poster devant un supporter des Indiana Pacers pour bazarder son téléphone.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué la colère de Nurkic mais le jeune homme face à lui avait l'air bien bavard (et il a plutôt assumé, même si c'est à mi-chemin entre le courage et la bêtise). En tout cas, le pivot des Portland Trail Blazers prendra probablement une amende, voire sera suspendu pour son geste.