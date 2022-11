Kevin Durant en a plus rien à cirer du titre de MVP

Même si les Brooklyn Nets affichent des résultats mitigés, Kevin Durant réalise de très grosses performances. Avec 30 points, 6,6 rebonds et 5,4 passes décisives de moyenne, l'ailier peut même s'imposer comme un candidat au titre de MVP.

D'ailleurs, lors de sa copie à 45 points contre le Orlando Magic (109-102), certains fans ont entonné des chants MVP. Mais de son côté, KD ne s'intéresse plus à ce trophée. A ce stade de sa carrière, le natif de Washington se préoccupe surtout des objectifs collectifs.

"Si les chants me motivent pour ce trophée ? Non, pas vraiment. J'ai déjà connu ça, je l'ai déjà fait pour être franc. Je sais que ça me demanderait beaucoup pour intégrer cette conversation. Je veux simplement le respect de nos fans et leur permettre de passer un bon moment. Je ne me préoccupe pas des récompenses à ce stade de ma carrière", a relativisé Kevin Durant face à la presse.

A 34 ans, Kevin Durant n'a plus grand-chose à prouver. Et surtout, il a d'autres problèmes plus urgents à régler. Alors que les Nets ont retrouvé un bilan à l'équilibre, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder doit continuer de cravacher pour permettre à son équipe de disputer les Playoffs.

Et en poursuivant sur cette lancée, il sera, malgré-lui, dans la discussion pour le MVP...

Kevin Durant : “Tout le monde veut nous voir échouer, personne ne nous aime”