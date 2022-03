Kevin Durant s’emporte contre un fan et s’attend à une amende

Kevin Durant était tendu cette nuit. Peut-être sentait-il que la série de victoires des Nets allait prendre fin cette nuit, lors de la venue de Dallas. Peut-être que l'accumulation de remarques et commentaires de la part de fans assez proches pour qu'il les entende lui a tapé sur le système. En tout cas, "KD" n'a pas supporté d'entendre un spectateur, clairement fan de Brooklyn, lui dire "KD, tu dois prendre le match à son compte".

Près de la ligne de fond, le double MVP des Finales s'est retourné brusquement et a répondu :

Somehow this got reported? But my wife is just like KD when I say I’m getting one more drink. pic.twitter.com/qcNZygISMm

— DeLo (@DeLo_77) March 17, 2022