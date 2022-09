Kobe Bryant a expliqué à plusieurs reprises avoir puisé son inspiration chez des gens qui ont connu un succès incroyable dans leur domaine. Dans un entretien accordé à Hoopshype, l'ancien arrière des Los Angeles Lakers avait notamment expliqué qu'il avait contacté John Williams, le mythique compositeur des bandes originales de Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park et autres innombrables classiques du cinéma américain;

"En 2008, j'ai appelé John Williams. Il m'a parlé de la manière dont il conduit ses orchestres. Quand on y pense, c'est une chose extrêmement difficile à faire. Il y a tellement d'instruments... Toutes ces sections à gérer : les instruments à vent, les bois, etc... Il doit être capable de gérer ça et d'en tirer un son harmonieux. On a discuté un peu de ça. J'avais la sensation qu'il existait beaucoup de similitudes entre ce qu'il fait et ce que je devais faire sur un terrain de basket. Ce qu'il m'a répondu est fascinant. Il m'a dit : 'Kobe, si je sens que quelque chose ne va pas, je peux me contenter de leur donner la réponse. Mais j'ai remarqué qu'il était préférable de leur poser des questions. Car la réponse qu'ils me donnent est généralement meilleure que celle que j'allais leur offrir.

81 points : le jour où Kobe Bryant a marqué l’histoire à jamais

Sur le plan du leadership, ça m'a beaucoup aidé à mener ces gars par la suite. C'était après notre défaite contre les Celtics en Finales. J'ai changé mon approche en arrivant au training camp, en m'inspirant de la manière dont John Williams fonctionne avec ses orchestres".

Il était toujours intéressant d'entendre Kobe Bryant sur l'état d'esprit qui était le sien durant sa carrière. Ce sont ces petites anecdotes sur sa méthodologie et sa manière de penser et d'aborder son art qui ont aussi fait de lui une légende. Une légende disparue depuis bientôt deux ans et dont on n'arrive toujours pas à faire le deuil.

REVERSE #5 Kobe Bryant : Un Mook XXL pour un joueur hors-norme