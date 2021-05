Kyrie Irving mis au tapis par le coude de Vucevic !

Sans surprise, les Brooklyn Nets ont pris le meilleur sur les Chicago Bulls (115-107). Mais sur ce match, la franchise dirigée par Steve Nash a perdu Kyrie Irving. Au cours du troisième quart-temps, à la lutte pour un rebond, le meneur de jeu des Nets a pris un coup de coude involontaire de Nikola Vucevic dans le visage.

Totalement sonné, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a pris plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Capable de quitter le terrain par lui-même, il n'a plus rejoué sur cette partie par la suite. Dans les vestiaires, le natif de Melbourne a réussi le protocole commotion, mais ne connait pas encore la gravité de sa potentielle blessure.

En effet, la radiographie passée au United Center n'a pas été concluante. Irving va donc devoir passer des examens complémentaires.

"Je pense qu'il va bien aller. Il se bat toujours avec les grands, donc il peut recevoir un coup de coude de temps en temps. Et Kyrie, il joue avec une telle dureté et une telle compétitivité. Donc, j'espère qu'il sera examiné demain, qu'il verra que tout va bien et que nous pourrons aller de l'avant", a commenté Kevin Durant devant les médias.

A l'approche des Playoffs, la moindre blessure suscite bien évidemment de l'inquiétude. Et il faudra donc suivre avec attention les résultats pour Kyrie Irving...

Kyrie Irving took an inadvertent elbow to the face from Nikola Vucevic and was helped by trainers.

He eventually walked to the locker room under his own power. pic.twitter.com/EZoyjHZBJt

— SportsCenter (@SportsCenter) May 12, 2021