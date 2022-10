Kyrie Irving, un rôle de leader assumé auprès de Ben Simmons

Kyrie Irving n'incarne probablement pas le leader le plus fiable de la NBA. Mais au niveau des polémiques et des déferlements sur les réseaux sociaux, le meneur des Brooklyn Nets a une belle expérience. Malgré plusieurs affaires au cours de sa carrière, le natif de Melbourne n'a jamais sombré.

Et à ce niveau, il peut donc épauler ses jeunes partenaires. Et notamment Ben Simmons. On le sait, l'Australien n'a pas été en mesure de jouer l'an dernier à cause de problèmes mentaux. A l'approche du début de la saison, il reste d'ailleurs sous le feu des projecteurs.

La preuve avec les nombreux débats suscités par un simple air-ball. Au quotidien, l'ex-joueur des Philadelphia Sixers peut compter sur Irving.

"Je pense que l'une de nos plus grandes forces, en tant que communauté humaine, est d'humaniser la vie des autres. C'est un être humain, donc il va réagir à sa façon. Il va gérer les choses à sa manière, nous devons donc honorer et respecter cela. Il s'agit du fonctionnement des personnes intègres. Tout le monde ne vit pas selon les mêmes principes moraux. Donc oui, en tant que leader, je sens qu'il est de ma responsabilité de le protéger. Mais je dois aussi comprendre qu'il doit traverser les choses par lui-même. Et quand il demande de l'aide, je me dois d'être simplement là pour lui. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'aide, c'est très bon marché, c'est gratuit. On peut l'offrir à n'importe qui. Donc c'est ma position", a confié Kyrie Irving pour ESPN.

Pour le coup, l'ex-star des Cleveland Cavaliers se montre exemplaire. Sur le plan individuel, Kyrie Irving a déjà de nombreuses choses à gérer. Mais impliqué à Brooklyn - malgré sa situation contractuelle -, il se tient prêt à épauler Ben Simmons.

Kyrie Irving veut changer la perception des Nets