Fracture de la cheville pour LaMelo Ball, saison (sans doute) terminée

La fin de saison de LaMelo Ball n’est pas encore actée mais le verdict concernant sa blessure est déjà tombée : la fracture de la cheville a été révélée dès les premiers examens passés dans la foulée du match gagné par les Charlotte Hornets contre les Detroit Pistons (117-106). Le pire était à craindre après que le meneur All-Star se soit fait mal, se tordant la cheville sans contact avant de rester au sol, frappé par la douleur. Il est sorti prématurément après 21 minutes de jeu alors qu’il comptait déjà 18 points, 6 rebonds et 5 passes au compteur.

Ce n’est pas le premier pépin physique pour Ball. Sa jeune carrière a été marquée par les blessures à répétition, notamment aux chevilles, et voilà maintenant un nouveau coup d’arrêt. Il a joué 51 matches lors de sa première saison, 75 la deuxième et 35 pour sa troisième. Il commençait à monter sérieusement en puissance avec plus de 23 points, 6 rebonds et 8 passes de moyenne. Les Hornets restent d’ailleurs sur 5 succès consécutifs.

La franchise de Caroline du Nord étant avant-dernière de la Conférence Est avec rien d’autre à jouer qu’un très bon choix à la draft, il est peu probable de revoir LaMelo Ball sur les terrains avant la saison prochaine. Le jeune homme va pouvoir profiter de l’été pour se reposer et se soigner.