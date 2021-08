Tout le monde sait que Kevin Garnett était un joueur complètement possédé sur le terrain. Le "Big Ticket" ne reculait devant aucune fourberie et son trashtalking a fait vriller plus d'un joueur en NBA. Parfois, il a simplement rendu circonspect ses adversaires, hallucinés de ce qu'ils venaient d'entendre ou de voir.

Lamar Odom, qui a affronté Garnett un paquet de fois au cours de sa carrière, s'est souvenu de l'une de ses premières rencontres sur le terrain avec "KG". Il portait alors le maillot des Los Angeles Clippers, l'équipe qui l'a drafté. Voici ce qu'il a raconté à ce sujet dans le 85 South Show dont il était l'invité.

"Dans notre équipe, il y avait Darius Miles et on était vraiment athlétiques. Un soir, on affrontait les Minnesota Timberwolves. On a vraiment claqué énormément de dunks. On leur rentrait dedans et ça y allait. A un moment, Kevin Garnett a commencé à faire : 'Ouhouuuuu (il mime une grimace) ! Ces gamins me font durcir la b*** !'

Il était juste tellement intense. Il fallait toujours pouvoir supporter ça et y répondre".