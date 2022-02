Larry Bird : l’histoire de son pari gagné avec un journaliste après une baston

Larry Bird ne reculait jamais devant un défi, même avec un doigt flingué à cause d'une bagarre. Exemple avec cette histoire remontant à 1985.

Une histoire folle de Larry Bird que l'on ne connaissait pas, c'est toujours savoureux à découvrir ! Dans le livre "Under the Boards" de Jeffrey Lane, paru en 2007, se cache une anecdote assez farfelue et finalement bien représentatrice des facéties dont était capable Larry Legend.

Nous sommes en 1985 et les Boston Celtics doivent disputer les finales de Conférence contre les Philadelphie Sixers. Après le troisième match de la série, Bird a la mauvaise idée de se bagarrer dans un bar. Sans entrer dans le détail, la star de Bean Town raconte que l'altercation est de sa faute et qu'il s'est retrouvé "au mauvais endroit, au mauvais moment".

Petit problème, Larry a joué des poings et s'est blessé au doigt au cours de la baston. Lors de l'entraînement du lendemain, le "Hick from French Lick" se pointe donc avec les doigts totalement bandés. Dan Shaughnessy, le journaliste du Boston Globe, demande à Bird s'il se pointera au match du lendemain dans cet état.

"Je pourrais me bander la main entière et quand même rentrer plus de tirs que toi", lui lance Larry Bird, avant de demander à l'un des membres du staff de lui bander entièrement la main avec laquelle il shoote, puis de défier Shaughnessy sur une session de tirs.

Les animaux comme Larry Bird ne jouent jamais pour rien. Il propose alors au journaliste de shooter 100 lancers à 5 dollars le tir. Celui-ci accepte et les deux hommes procèdent par sessions de dix lancers.

Bird pose le ballon sur sa paume droite, le poing fermé et le guide avec sa main gauche, pour essayer de garder un peu de son habituelle précision chirurgicale. Le numéro 13 de Boston en rentre 86 sur 100 pour dominer son adversaire. Dan Shaughnessy se présente donc le lendemain, jour de match contre les Sixers, avec 160 dollars pour régler la note.

Taquin, Larry Bird enfouit les huit billets de 20 dollars que vient de lui donner Shaughnessy dans sa chaussette et file sur le terrain pour disputer la totalité du match avec 160 dollars sur lui...

Sur le terrain, Boston réussit à éliminer Philadelphie en 5 matches malgré les difficultés de sa superstar à régler la mire, évidemment à cause de sa blessure au doigt, avant de perdre en Finales NBA contre les Lakers (4-2).

