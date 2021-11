Parmi les plus grandes interrogations de l'histoire de la NBA, figure celle entourant le drame de la mort de Len Bias en 1986. A peine drafté par les Boston Celtics, le prodige de Maryland (qui aurait 58 ans aujourd'hui) avait trouvé la mort après une overdose de cocaïne. Nombreux sont ceux qui pensent que Bias avait le talent pour être le rival n°1 de Michael Jordan tout au long de leur carrière. Walt Williams, l'ex-joueur de Sacramento notamment, fait partie de ceux-là.

Celui qui était surnommé "The Wizard" et qui a fréquenté la même université que Len Bias, va même plus loin dans un entretien avec Basketball Network. Si ce dernier n'avait pas connu ce destin tragique, l'histoire aurait été radicalement modifiée dans un sens ou dans l'autre.

"J'ai la conviction que si Len Bias n'était pas mort, on parlerait soit de lui comme le meilleur joueur de tous les temps, soit Michael Jordan aurait atteint un niveau encore supérieur. Ces deux-là auraient mutuellement repoussé leurs limites au maximum. Je pense que Len Bias était un peu en avance sur Michael Jordan en ce qui concerne la panoplie dont il disposait déjà à l'université. Le jump shot de Bias est la plus belle chose que j'ai pu voir. Il était capable de défendre sur plusieurs postes et était une sorte d'hybride avec un avant-goût de ce que l'on voit aujourd'hui. C'est là que sa mort est une tragédie. Je pense que le basket aurait plus rapidement été ce que l'on voit actuellement, avec beaucoup plus de vitesse".

L'idée d'un joueur aussi dominant que Michael Jordan ou qui l'aurait rendu encore plus fort que ce que l'on a connu est proprement terrifiante, mais laisse aussi des regrets éternels.

Quelques highlights de Len Bias

Sans la mort de Bias, Larry Bird aurait pris sa retraite plus tôt