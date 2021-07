La Draft 2021 approche. Si vous n'avez pas eu le temps de vous pencher sur le cas des joueurs les plus attendus de cette cuvée, voici de quoi vous rattraper, en plus d'une petite plongée dans le travail réalisé par Envergure.

Cade Cunningham (Oklahoma State) - G

Et si Cunningham était le joueur le plus talentueux à débarquer en NBA depuis Luka Doncic ? Zion Williamson est un basketteur phénoménal, mais en termes de panoplie et de profil qui colle avec ce qu'attend la NBA dans les années à venir, le Cowboy d'Oklahoma State incarne ce dont rêvent les GM : un chef d'orchestre de grande taille (2,03m) capable de créer pour lui comme pour les autres, de shooter magnifiquement bien et d'électriser les foules.

Cunningham a le QI basket, le handle et les tripes pour devenir un joueur majeur de cette ligue. Sur le plan personnel, sa situation est comparable à celle de Ja Morant, père avant son arrivée en NBA. Cade Cunningham est en effet devenu papa à 17 ans et s'occupe de sa petite Riley à l'image de Morant, fusionnel avec sa fille.

Le garçon sait déjà tout faire sur un terrain, n'a pas de vraies lacunes défensives si ce n'est celle, logique, de ne pas avoir encore pu le montrer au plus haut niveau mondial. En attaque, le Texan de naissance a claqué près de 22 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne lors de son unique saison universitaire.

Dans un scénario parfait, Cade Cunningham a bien le profil d'un Luka Doncic, sans forcément le génie qui vient directement avec. Dans le pire des cas, il sera ce joueur que l'on peut mettre à peu près partout tant qu'il est responsabilisé et en contrôle des opérations.

Draft 2021 : et si Cade Cunningham ne finissait pas à Detroit ?