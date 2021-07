Les Pelicans ont trouvé leur nouveau coach et ce n’est pas une femme

Willie Green devrait être nommé head coach des New Orleans Pelicans sous peu selon Adrian Wojnarowski d'ESPN. C'est sans doute mérité, vu l'importance de l'ancien joueur de 39 ans dans le staff de Monty Williams aux Phoenix Suns. Par contre, cette future nomination met probablement le dernier clou au cercueil des espoirs de voir une femme head coach à plein temps en NBA pour la première fois.

Il y a quelques semaines, alors que pas moins de 7 postes s'étaient libérés, le bruit courait que Becky Hammon et Teresa Weatherspoon, deux légendes de WNBA déjà employées dans des staffs NBA (San Antonio pour Hammon, New Orleans pour "T-Spoon") figuraient en bonne position sur certains de ces jobs vacants. Weatherspoon s'imaginait bien avoir droit à une promotion après le départ de Stan Van Gundy, par exemple..

La première a été devancée par Chauncey Billups dans la course à la succession de Terry Stotts à Portland malgré deux entretiens. La seconde, très proche de Zion Williamson, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet, semble elle aussi devoir se résoudre à un échec.

Deux femmes dans la shortlist des Blazers, cette fois c'est la bonne ?

Forcément, on peut se demander si les franchises en question (Portland et New Orleans ne sont pas les seules) n'ont pas fait du "women washing" en incluant des candidatures féminines pour se donner une bonne image. Si Weatherspoon n'a rejoint les Pelicans qu'en 2020, Hammon officie elle dans le staff de Gregg Popovich depuis 7 ans et fait l'unanimité auprès des joueurs avec lesquels elle a collaboré à San Antonio.

Une fois le choix de Willie Green validé par les Pelicans, il ne restera qu'un seul poste de head coach vacant en NBA, celui des Washington Wizards.

Pour rappel, les franchises qui ont choisi de changer de direction ont nommé les coaches suivants : Ime Udoka (Boston), Chauncey Billups (Portland), Jason Kidd (Dallas), Rick Carlisle (Indiana) et Jamahl Mosley (Orlando).

Les Spurs font de la mauvaise pub à Becky Hammon, tout s'explique...