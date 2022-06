Suivez en direct avec nous et tout au long de la journée les informations autour de la Draft 2022 et des rumeurs qui l'entourent.

La Draft 2022 c'est déjà cette nuit, à partir de 1h30 du côté de New York. Pas besoin d'attendre aussi tard pour suivre avec nous tout ce qui se trame et ce qui s'annonce autour de cet évènement toujours très attendu et excitant. Dès ce matin, vous pouvez retrouver dans ce fil toutes les rumeurs, les officialisations et les tendances sur le front des trades et évidemment de la Draft.

09h23 : Sam Presti est un virtuose dès lors qu'il s'agit de picks à dealer ou de joueurs à drafter. Le GM du Thunder aurait une idée assez folle en tête : associer deux des plus gros prospects de cette Draft 2022. En plus de Chet Holmgren, sa cible numéro un avec le pick n°2, Presti voudrait "trade-up" d'ici cette nuit en utilisant son trésor de guerre (16 premiers tours de Draft jusqu'en 2027). Le projet : récupérer un autre jeune talent du top 5 ou 10, a priori Jaden Ivey, l'arrière de Purdue, ou Shaedon Sharpe, l'homme-mystère de Kentucky.

09h06 : Ne croyez pas que le 1st pick soit d'ores et déjà assuré d'être utilisé pour Jabari Smith. Kevin O'Connor de The Ringer, qui a placé Paolo Banchero en tête de son Big Board, le joueur de Duke est désormais favori des bookmakers pour être choisi par Orlando en première position. Ce n'est pas du tout une garantie, mais cela illustre l'incertitude autour de ce pick et la possibilité de tractations pour un échange tout en haut de cette Draft, à la manière de ce qui a pu avoir lieu en 1993 (Chris Webber vs Penny Hardaway sur les picks 1 et 3) ou en 2017 (Markelle Fultz vs Jayson Tatum).

08h45 : Les rumeurs vont bon train autour de Kyrie Irving ces dernières heures. Après l'impasse évoquée entre les Nets et lui pour une prolongation, l'intérêt supposé des Lakers pour une réunion avec LeBron James, voilà que le nom de Kevin Durant est mêlé au dossier. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, un scénario catastrophe pourrait se matérialiser en cas de non-prolongation de Kyrie : Kevin Durant serait susceptible de demander son trade. Difficile d'y voir clair puisque la veille, il se disait que KD n'était pas si proche que ça de Kyrie et pouvait envisager l'aventure sans lui. On devrait bientôt être fixés...

Notre Mock Draft 2022

07h17 : Dejounte Murray sort d'une superbe saison individuelle avec les Spurs et Atlanta a clairement envie de l'associer à Trae Young pour un backcourt de All-Stars. D'après Chris Kirschner de The Athletic, des négociations ont lieu entre les Spurs et les Hawks pour un deal centré autour de Murray et de John Collins, qui rejoindrait San Antonio en plus d'atouts supplémentaires bien évidemment. Murray lui-même ne semble pas trop y croire, mais on va surveiller ça de près, d'autant que San Antonio a des armes dans ce 1er tour de la Draft 2022.

06h54 : La nuit a été animée du côté de Portland, où un trade s'est monté autour de Jerami Grant, délogé de Detroit contre le 36e pick de la Draft 2022, le 1er tour 2025 des Bucks, un 2e tour 2025 et un choix (le meilleur entre celui de Portland et de New Orleans, au 2e tour de la Draft 2026. Les Pistons empilent les assets et s'offrent 43 millions de marge pour la free agency 2022.

Peu après, Chris Haynes de Yahoo Sports annonçait que des discussions étaient en cours entre les Blazers et les Raptors autour d'un trade impliquant le pick n°7 de 2022 et OG Anunoby. Portland a méchamment envie de se renforcer à l'aile, ça ne fait aucun doute, quitte à sacrifier un lottery pick.