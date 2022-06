Suivez en direct avec nous et tout au long de la journée les informations autour de la Draft 2022 et des rumeurs qui l'entourent.

La Draft 2022 c'est déjà cette nuit, à partir de 1h30 du côté de New York. Après avoir suivi avec nous toutes les infos et rumeurs tout au long de la journée, découvrez tout ce qui se trame autour de l'évènement et nos commentaires, pick par pick.

00h44 : On a déjà vu des classes de Draft moins bien sapées que celles-là, c'est déjà une petite victoire pour la cuvée 2022. On n'a pas encore vu de pantacourt à la Trae Young, ce qui fait que nos rétines sont toujours intactes à l'heure qu'il est.

00h13 : Un appel du pied aux Raptors pour Paolo Banchero ?

Pas très italien le style, Paolo… pic.twitter.com/bUKLVFbWEK — Antoine Bancharel (@TweetsAntoine) June 23, 2022

00h09 : Tiens, un jeune rookie talentueux inscrit en dernière minute ?

22h53 : Il ne s'agit pas d'un secret, les Charlotte Hornets cherchent à faire partir Gordon Hayward. Et d'après les informations d'ESPN, les Detroit Pistons sont prêts à récupérer l'ailier. Visiblement, le GM des Pistons Troy Weaver adore le profil de l'ancien joueur du Utah Jazz.

22h36 : John Collins reste un nom qui revient avec insistance dans les rumeurs. Même si les pistes San Antonio Spurs et Sacramento Kings ont été tempérées, l'intérieur des Atlanta Hawks reste sur le départ selon Zach Klein. Est-ce qu'un trade peut se concrétiser dès ce soir ?

Notre Mock Draft 2022

22h24 : Dans la foulée, Adrian Wojnarowski assure que Kyrie Irving a déjà donné sa short-list dans l'hypothèse d'un départ des Nets. On retrouve les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, les New York Knicks, le Miami Heat, les Dallas Mavericks et les Philadelphia Sixers.

22h10 : Après un gros moment calme, Shams Charania vient tout simplement de balancer une bombe : Kevin Durant surveille avec une grande attention la situation aux Nets et considère ses options pour son futur ! Du coup, un départ de Kyrie Irving devient de plus en plus crédible...

20h03 : Depuis plusieurs jours, il se dit que les Atlanta Hawks et les Sacramento Kings négocient un trade pour John Collins. Mais d'après Sam Amick, les Hawks sont déçus par l'offre des Californiens. Pourquoi ? Car cette proposition, visiblement centrée autour d'Harrison Barnes, n'implique pas le #4 pick.

19h46 / TRADE : Les Los Angeles Lakers ont obtenu un pick supplémentaire ! D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Californiens récupèrent le #35 pick en provenance du Orlando Magic. Dans l'échange, les Floridiens ont reçu un futur choix au second tour de la Draft et de l'argent.

19h36 : Contrairement à certaines rumeurs, les Atlanta Hawks ne seraient pas à fond sur Rudy Gobert. D'après le journaliste de The Athletic Sam Amick, les Hawks n'envisagent pas de passer à l'offensive pour l'intérieur du Utah Jazz.

19h08 : Clap de fin pour les discussions entre les Spurs et les Hawks ? Depuis plusieurs heures, il se dit que les deux franchises négociaient concernant un deal autour de Dejounte Murray et de John Collins. Mais selon Don Harris, les deux parties n'ont pas été capables de trouver un terrain d'entente.

19h02 / TRADE : Les Cleveland Cavaliers ont récupéré un 4ème pick pour cette Draft NBA 2022. En plus des #14, #39 et #56 choix, la franchise de l'Ohio vont aussi choisir au #49 pick, obtenu en provenance des Sacramento Kings. Selon Adrian Wojnarowski, les droits de Sasha Vezenkov prennent la direction des Californiens.

17h41 : Du côté de Philadelphie, les Sixers demanderaient un premier tour de Draft en échange de Matisse Thybulle. D'après Jake Fischer, ce serait pour redistribuer ce pick dans un éventuel trade tripartite pour un joueur plus référencé.

17h20 : D'après Dave Carmichael, les Kings sont dans la danse pour John Collins, ce qui veut dire qu'ils pourraient inclure le 4e pick de cette année dans une transaction avec Atlanta. A suivre dans les prochaines heures !

16h53 : Jabari Smith vient de dire à Chris Haynes de Yahoo Sports qu'il serait "surpris de ne pas être pris en numéro 1". La tendance se confirme pour l'ailier d'Auburn, qui devrait découvrir Disneyworld et la Floride cette année.

16h40 : Marc Stein a eu envie de rappeler qu'il était une pointure en matière de rumeurs et d'infos autour de la NBA et de la Draft. L'ancien du NY Times vient de balancer une petite salves d'informations juteuses : Portland aime beaucoup Luguentz Dort et aimerait convaincre OKC de céder le Québécois. Dans le même temps, l'insider explique que Deandre Ayton a fait savoir aux Pistons qu'il serait ravi de jouer pour eux, notamment en raison de la présence de Cade Cunningham. De quoi inciter Detroit à passer à l'attaque dès cette nuit ?

Niveau coaching, et même si ce n'est pas directement lié à la Draft, les Hornets pencheraient pour un retour de Steve Clifford aux manettes, après le renoncement de Kenny Atkinson et le refroidissement de la piste Mike D'Antoni.

16h25 : Les photos des futurs draftés sont en train de sortir. C'est un peu deux salles, deux ambiances, entre le souriant Jabari Smith et le plus placide Chet Holmgren, pas le plus gai luron sur le parquet. Si Woj dit vrai et a bien spoilé de très bon matin, ces deux-là seront les deux premiers choix de la Draft 2022.

15h42 : On sait que les Knicks aimeraient monter de manière significative dans la Draft 2022, eux qui possèdent le 10e pick. Mais jusqu'où pourront-ils grimper ? D'après Ian Begley, l'un de leurs objectifs pourrait être de se rapprocher du top 5, pour éviter que quelqu'un ne sélectionne l'énigmatique Shaedon Sharpe avant eux. Il faudra quand même payer un prix significatif pour convaincre Detroit, Indiana, Portland ou New Orleans, qui sont dans le range autour duquel Sharpe et son gros potentiel devraient être pris.

15h19 : Woj a l'air de vouloir tuer tout suspense. Pour le pape du scoop et spoiler en chef de la Draft chaque année avec son ex-padawan Shams Charania, le top 3 de cette cuvée 2022 semble immuable. Jabari Smith à Orlando, Chet Holmgren à OKC et Paolo Banchero à Houston. Voilà de quoi calmer les rumeurs d'un chamboulement induit par les bookmakers...

14h33 : Les Wizards veulent un meneur. Plusieurs équipes s'attendent à ce que Washington tente de monter un trade le soir de la draft pour récupérer Monte Morris ou un autre vétéran au poste 1, d'après The Athletic. Leur 10e pick serait d'ailleurs disponible pour un transfert. La franchise avait déjà récupéré Spencer Dinwiddie l'été dernier, avant de le transférer aux Mavericks à la trade deadline.

14h26 : Le Heat pourrait prendre tout le monde de cours cet été. Selon Marc Stein, Miami serait intéressé par Kyrie Irving si lui et les Nets se séparent pendant l'intersaison. Éliminée en finales de conférence par les Celtics, la franchise aimerait se renforcer avec un profil plus offensif pour tenter de gagner le titre dans les années à venir. Le meneur sort d'une saison à 27,4 points et 5,8 passes par match à 41,8% à trois points et pourrait grandement les aider à atteindre cet objectif. En 2017, Jimmy Butler avait par ailleurs décrit Irving comme son "joueur préféré" en NBA.

Le Heat sur la piste de Kyrie Irving ?

13h34 : Et si les Nets bougeaient le soir de la draft ? Plusieurs équipes les ont en tout cas contacté pour un potentiel transfert de Joe Harris et de Cam Thomas, d'après HoopsHype. Avec l'arrivée de Seth Curry pendant la saison, les équipes rivales pensent qu'Harris est disponible. L'ailier, blessé, n'a joué que 14 matches cette saison. Son transfert pourrait permettre à Brooklyn de trouver la taille et l'athlétisme qu'ils recherchent pour combler les lacunes de l'effectif.

13h08 : Les Pelicans ont mis Devonte Graham sur le marché des transferts, d'après HoopsHype. Le meneur pourrait être inclus dans un trade avec le 8e choix de la draft, dont New Orleans serait prêt à se séparer pour améliorer l'effectif. Il sort d'une saison à 11,9 points et 4,2 passes en 28,4 minutes par match, à seulement 36,3% au tir.

12h30 : Les Celtics, le Jazz, les Pacers et les Pistons chercheraient à récupérer un premier tour de draft. Ils viseraient essentiellement les picks au-delà du top 15, plus simples à acquérir, d'après le Bleacher Report. Boston serait notamment prêt à se séparer d'un joueur de sa rotation, comme Grant Williams ou Payton Pritchard dans cet objectif.

12h03 : Nikola Jokic aimerait jouer avec la star de l'EuroLeague Vasilije Micic, selon le Bleacher Report. Les Nuggets sont parmi les favoris pour recruter le joueur, qui serait intéressé à l'idée de rejoindre la NBA. Les Spurs, Bucks et les Bulls sont aussi intéressés et pourraient essayer de récupérer les droits de Micic dans un transfert avec le Thunder, qui les détient actuellement.

11h41 : Les Sixers continuent de chercher un potentiel partenaire de transfert pour Tobias Harris. La franchise a enquêté auprès de nombreuses équipes pour jauger sa valeur, ainsi que celles de Danny Green et Matisse Thybulle, d'après le Bleacher Report. Cela permettrait notamment de faire de la place pour PJ Tucker, dont Philadelphie serait la destination la plus probable s'il quitte le Heat.

11h21 : Le Jazz semble prêt à faire le grand ménage. La franchise demande un premier tour de draft en échange de n'importe quel joueur de sa rotation, d'après le Bleacher Report. À l'exception de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, bien entendu. De nombreuses équipes seraient notamment intéressées par un transfert de Royce O'Neale.

10h57 : Myles Turner est l'un des candidats les plus évidents pour un trade autour de la Draft et avant le début de la saison. D'après le Bleacher Report, les Hornets, les Raptors, les Wolves et les Knicks seraient les plus intéressés et les plus prêts à se montrer généreux avec les Pacers pour les convaincre de lâcher leur intérieur. On a tellement entendu que Turner allait bouger ces dernières saisons qu'on ne le croire que quand on le verra...

Myles Turner dans le viseur de nombreuses équipes

10h02 : Luke Kennard pourrait ne pas faire de vieux os à Los Angeles. Malgré une saison à 45% à 3 points, le shooteur des Clippers serait sur le marché d'après Heavy.com. Signé pour 64 millions sur 4 ans en 2020, l'arrière ne s'est jamais totalement imposé à L.A., en tout cas pas à la hauteur de son salaire. L'ancien Dukie reste relativement jeune (25 ans) et sous contrat jusqu'en 2024, ce qui devrait plaire à plusieurs franchises.

09h47 : Le dossier Deandre Ayton est l'un des plus chauds de l'intersaison. Les Suns ne seraient pas disposés à lui offrir ce qu'il demande et opteraient, d'après Woj, pour un sign and trade. En pole position au cas où cette situation se présenterait bien : les Detroit Pistons, fraîchement dotés de 41 millions pour la free agency grâce à leur move pour trader Jerami Grant à Portland. Aussi fou que cela puisse paraître, Detroit pourrait aussi ne pas matcher les offres qui vont arriver pour leur pivot en tant que restricted free agent et le laisser partir sans contrepartie...

Deandre Ayton, cible principale des Pistons ?

09h23 : Sam Presti est un virtuose dès lors qu'il s'agit de picks à dealer ou de joueurs à drafter. Le GM du Thunder aurait une idée assez folle en tête : associer deux des plus gros prospects de cette Draft 2022. En plus de Chet Holmgren, sa cible numéro un avec le pick n°2, Presti voudrait "trade-up" d'ici cette nuit en utilisant son trésor de guerre (16 premiers tours de Draft jusqu'en 2027). Le projet : récupérer un autre jeune talent du top 5 ou 10, a priori Jaden Ivey, l'arrière de Purdue, ou Shaedon Sharpe, l'homme-mystère de Kentucky.

09h06 : Ne croyez pas que le 1st pick soit d'ores et déjà assuré d'être utilisé pour Jabari Smith. Kevin O'Connor de The Ringer, qui a placé Paolo Banchero en tête de son Big Board, le joueur de Duke est désormais favori des bookmakers pour être choisi par Orlando en première position. Ce n'est pas du tout une garantie, mais cela illustre l'incertitude autour de ce pick et la possibilité de tractations pour un échange tout en haut de cette Draft, à la manière de ce qui a pu avoir lieu en 1993 (Chris Webber vs Penny Hardaway sur les picks 1 et 3) ou en 2017 (Markelle Fultz vs Jayson Tatum).

08h45 : Les rumeurs vont bon train autour de Kyrie Irving ces dernières heures. Après l'impasse évoquée entre les Nets et lui pour une prolongation, l'intérêt supposé des Lakers pour une réunion avec LeBron James, voilà que le nom de Kevin Durant est mêlé au dossier. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, un scénario catastrophe pourrait se matérialiser en cas de non-prolongation de Kyrie : Kevin Durant serait susceptible de demander son trade. Difficile d'y voir clair puisque la veille, il se disait que KD n'était pas si proche que ça de Kyrie et pouvait envisager l'aventure sans lui. On devrait bientôt être fixés...

07h17 : Dejounte Murray sort d'une superbe saison individuelle avec les Spurs et Atlanta a clairement envie de l'associer à Trae Young pour un backcourt de All-Stars. D'après Chris Kirschner de The Athletic, des négociations ont lieu entre les Spurs et les Hawks pour un deal centré autour de Murray et de John Collins, qui rejoindrait San Antonio en plus d'atouts supplémentaires bien évidemment. Murray lui-même ne semble pas trop y croire, mais on va surveiller ça de près, d'autant que San Antonio a des armes dans ce 1er tour de la Draft 2022.

Un trade Dejounte Murray/John Collins en discussion ?

06h54 : La nuit a été animée du côté de Portland, où un trade s'est monté autour de Jerami Grant, délogé de Detroit contre le 36e pick de la Draft 2022, le 1er tour 2025 des Bucks, un 2e tour 2025 et un choix (le meilleur entre celui de Portland et de New Orleans, au 2e tour de la Draft 2026. Les Pistons empilent les assets et s'offrent 43 millions de marge pour la free agency 2022.

Peu après, Chris Haynes de Yahoo Sports annonçait que des discussions étaient en cours entre les Blazers et les Raptors autour d'un trade impliquant le pick n°7 de 2022 et OG Anunoby. Portland a méchamment envie de se renforcer à l'aile, ça ne fait aucun doute, quitte à sacrifier un lottery pick.