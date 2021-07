Luka Doncic atomise l’Argentine et sort un match culte !

Luka Doncic a été d'une géniale insolence lors de la victoire de la Slovénie contre l'Argentine : 48 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres.

Luka Doncic n'est pas venu à Tokyo pour faire du tourisme. La star des Dallas Mavericks est là pour marquer l'histoire et agrémenter ce qui sera sa légende dans quelques années. Avec la Slovénie, Doncic a parfaitement débuté son entrée en matière aux Jeux Olympiques, c'est un euphémisme. Les Slovènes ont largement battu (118-100) l'Argentine dans le groupe C, en partie grâce à un époustouflant récital de son crack.

Luka Doncic a joué avec le rictus insolent qu'il affiche lorsqu'il hume l'odeur du sang. Les Argentins, très loin de leur niveau du Mondial 2019, ont été des victimes de premier choix. Doncic a tout simplement réussi la deuxième performance de l'histoire des J.O. au scoring (48 points), qui est aussi son record personnel chez les pros. Seul le Brésilien Oscar Schmidt avait fait mieux en 1988 avec 55 points contre l'Espagne. L'Australien Eddie Palubinskas avait lui inscrit 48 points également en 1976. Cette performance, Doncic l'a réalisée dans un match de quatre fois 10 minutes - son sélectionneur l'a sorti sur les 4 dernières minutes - et pour ses premiers Jeux.

ENORME : Les Bleus font tomber Team USA d'entrée !

Une ligne de stats complètement folle

Le magicien slovène ne s'est pas contenté de scorer avec une fréquence et une adresse (18/29). Il a aussi ajouté 11 rebonds, 5 passes et 3 contres. Les gens qui ne suivent le basket qu'en période olympique ont dû se demander quel genre d'extraterrestre ils étaient en train de voir sur leur écran. S'ils ont eu du mal à percevoir, on peut les aider : Luka Doncic est un talent générationnel qui n'a pas encore perdu le moindre match officiel avec son équipe nationale (14-0).

"Il nous a détruit. C'est le meilleur joueur du monde, en incluant la NBA. S'il y avait un quelconque doute dans mon esprit, il n'y en a plus aucun désormais. On a essayé tout ce qu'on pouvait essayer sur un joueur normal, mais ce n'est pas un joueur normal", a concédé Sergio Hernandez, le sélectionneur argentin.

Forcément aidée par son génie, la Slovénie a affiché un visage assez effrayant. Elle a d'ailleurs presque d'ores et déjà assuré sa qualification au tour suivant. L'Argentine va en revanche devoir cravacher pour poursuivre sa route. Pour cela, elle peut compter sur l'inoxydable Luis Scola, 41 ans, encore meilleur marqueur de son équipe (23 pts) lundi.

LeBron, Doncic, Curry : à quoi les stars NBA ressembleront dans 40 piges