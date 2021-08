Luka Doncic, très gros contrat en approche aux Mavericks

Les rumeurs autour de brouilles entre Luka Doncic et une partie du management des Dallas Mavericks se sont vite estompées. La franchise texane s’est fait un lifting pendant l’intersaison avec l’arrivée d’un nouveau GM, Nico Harrison, et d’un nouveau coach, Jason Kidd. Deux membres clés de l’organisation qui vont s’envoler pour la Slovénie en compagnie du propriétaire Mark Cuban.

Le déplacement est important pour les Mavericks. Cette délégation retrouvera Doncic, élu dans le cinq majeur des Jeux Olympiques malgré la quatrième place de sa sélection. Le jeune joueur devrait y parapher son nouveau deal avec l’équipe de Dallas. Pas n’importe quel deal. Une extension au super max, soit 207 millions de dollars sur cinq ans.

League sources confirm Mark Cuban will fly to Slovenia to accompany Luka Doncic as he signs his five-year, $207M supermax extension through 2027. Joining Cuban will be HC Jason Kidd, GM Nico Harrison and special advisor Dirk Nowitzki, among others. @TheSteinLine first. #Mavs

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 8, 2021