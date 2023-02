Malik Sealy aurait eu 53 ans : sa mort a changé Kevin Garnett à jamais

Malik Sealy aurait dû fêter ses 53 ans aujourd'hui, avec son ami Kevin Garnett à ses côtés, entre retraités, pour se raconter des histoires de vieux combattants de la NBA. Malheureusement, le destin en a décidé autrement.

Les plus jeunes ne savent peut-être pas pour quelle raison Garnett portait le numéro 21 chez les Minnesota Timberwolves entre 1995 et 2007. Il s'agit d'un hommage à Sealy, qu'il a d'abord admiré en tant que joueur, avant qu'il ne devienne l'un de ses plus proches amis jusqu'à sa disparition tragique en l'an 2000. Une histoire épouvantable qui, de l'aveu même de Garnett, l'a profondément changé.

L'arrière de 30 ans s'apprêtait à rentrer chez lui après avoir justement participé à la fête d'anniversaire de Kevin Garnett, lorsque sa voiture a été percutée de plein fouet par celle d'un automobiliste ivre et roulant à contresens. Ce dernier, qui ne présente que des blessures à la tête et à la poitrine, sera condamné à quatre ans de prison.

Une fois sorti en 2003, il récidivera à deux reprises avec des incidents en état d'ébriété au volant en 2006, pour finalement purger une peine additionnelle de 8 ans.

Kevin Garnett a pris très cher après avoir provoqué Michael Jordan

Très marqué par le décès de Malik Sealy, Garnett se fera faire un tatouage à son nom et arborera définitivement le #21, celui de Sealy lorsqu'il évoluait à la fac de St John's, puis le #2, le numéro de son partenaire à Minneapolis, lors de sa saison à Brooklyn.

Le "Big Ticket", qui ne manque jamais, même aujourd'hui alors qu'il est à la retraite et éloigné des terrains, de rendre hommage à son ancien voisin de casier à Minneapolis. Il avait particulièrement mentionné son influence en 2008, lors du seul titre de champion NBA de sa carrière avec les Boston Celtics.