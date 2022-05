Mark Jackson bientôt head coach des Kings ?

Mark Jackson espère faire un retour en NBA depuis bien longtemps. Le comeback de l'ancien coach des Golden State Warriors n'a peut-être jamais été aussi proche. Selon Shams Charania de The Athletic, Jackson est l'un des finalistes pour le poste à Sacramento et va s'entretenir avec la direction pour évoquer un avenir chez les Kings.

Consultant sur ESPN depuis que les Warriors l'ont limogé en 2014, avec le succès que l'on connait pour l'homme qui lui a succédé, Mark Jackson a plusieurs fois évoqué son incompréhension face au fait qu'il ne parvenait pas à avoir de nouvelle chance dans la ligue.

D'autres coaches font partie des finalistes choisis par le General Manager Monte McNair, mais l'ancien meneur de New York et Indiana fait figure de favori. Le retour réussi de coaches comme Monty Williams, Jason Kidd ou même Tom Thibodeau a probablement donné des idées du côté de Sacramento.

Pour rappel, si Mark Jackson a été brocardé par une bonne partie de la NBA, c'est probablement aussi pour les bruits qui ont circulé sur ses méthodes et sa paranoïa lors de son aventure à Golden State. Ses déclarations au sujet de Jason Collins lorsque ce dernier a fait son coming out en 2014 ont probablement aussi joué un rôle dans le fait que peu de front offices se sont sérieusement penchés sur son cas.

Mark Jackson has emerged as a finalist for the Sacramento Kings head coaching job, sources tell me and @sam_amick. Kings GM Monte McNair has begun to notify candidates whether they will move onto in-person meetings.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2022