Markieff Morris vers Brooklyn pour muscler la raquette ?

Les Brooklyn Nets vont finalement avoir l'opportunité de retenter le coup autour du duo Kevin Durant-Kyrie Irving. Personne ne veut gâcher cette occasion et Sean Marks, le General Manager, cherche à renforcer encore un peu plus le roster. Après avoir validé les arrivées de TJ Warren et Royce O'Neale notamment, les Nets veulent du monde à l'intérieur, si possible avec de l'expérience et le goût du combat. C'est là que la piste Markieff Morris commence à faire son chemin.

D'après Marc Stein, les discussions entre Morris, free agent, et Brooklyn sont bien avancées et l'ancien joueur du Miami Heat, champion NBA avec les Lakers en 2020, pourrait rapidement rejoindre le groupe coaché par Steve Nash.

Morris, qui fêtera ses 33 ans dans quelques jours, n'a joué que 17 matches de saison régulière en 2021-2022, à cause d'une blessure survenue après un geste de Nikola Jokic. Il avait participé à un match de playoffs seulement, mais semble revenu en suffisamment bonne forme pour un nouveau défi.

A l'intérieur, les Nets comptent pour le moment dans leur effectif LaMarcus Aldridge, Nic Claxton et Day'Ron Sharpe, ce qui semble un peu léger pour batailler avec les autres prétendants au titre à l'Est.

Update: The Nets have moved into advanced discussions with free agent forward Markieff Morris as Brooklyn seeks to bolster its frontcourt, league sources say. My earlier around-the-league notes column: https://t.co/t5akSYVuKz — Marc Stein (@TheSteinLine) August 29, 2022

