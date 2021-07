Michael Jordan a pourri la vie de Clyde Drexler avec la Dream Team

Michael Jordan a pris un tas de choses personnellement au cours de sa carrière. Notamment le fait que l'on puisse oser mettre Clyde Drexler sur le même plan que lui lorsque "The Glide" était au sommet de son art avec les Portland Trail Blazers. Dans "The Last Dance", MJ explique d'ailleurs qu'il a tenu à mettre les points sur les i lors des Finales 1992 en donnant une leçon à celui qui allait être son équipier quelques semaines plus tard avec Team USA.

Justement, cette aventure avec la Dream Team a donné une opportunité supplémentaire à Michael Jordan d'exercer son impitoyable supériorité qui le poussait parfois à vouloir écraser ses rivaux. Drexler avait beau être son coéquipier, l'occasion était trop belle de le trashtalker pendant les séances d'entraînement. Dans son livre "Playing For Keeps", David Halberstam raconte ce que Jordan lançait fréquemment à Clyde Drexler lors des scrimmages avant les JO de Barcelone.

"Lorsque Michael Jordan remontait la balle, il lui disait : 'Est-ce que je ne viens pas de déjà te botter le cul ? Tout ça ne te rappelle rien ? Tu crois que tu peux me stopper comme ça, Clyde ? Attention Clyde, surveille le tir à 3 points, Clyde. Il a fallu que leurs coéquipiers au sein de la Dream Team suggèrent à Michael de se calmer avec ça parce qu'ils étaient dans la même équipe désormais. Il n'y avait pas de raison de rouvrir des plaies aussi fraîches. Il en a fait un peu moins. Mais les coaches ont quand même remarqué que lorsque Michael Jordan défendait sur Clyde Drexler lors des oppositions, il défendait un peu plus dur que sur n'importe qui d'autre".

Les deux hommes ne seront jamais grands amis et cette intensité que Jordan a tenu à mettre dans leur relation n'est qu'un exemple parmi d'autres du tempérament compétitif à l'excès de la légende des Chicago Bulls. C'était le cas avec ses adversaires, mais aussi avec ses partenaires. Les récentes sorties d'un Scottie Pippen, même un peu paumé, vont dans le sens d'une personnalité exigeante et avec laquelle il est difficile de composer dans la durée.

