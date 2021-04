Le jour où Michael Jordan a failli se faire coucher par Mike Tyson

Présents tous les deux à une fête en 1988, Michael Jordan et Mike Tyson ont bien failli en venir aux mains avant que des invités ne s'interposent.

C'est sans doute l'une des seules fois de sa vie où Michael Jordan n'a pas fait le malin face à quelqu'un. Pas étonnant puisque Mike Tyson n'est ni plus ni moins qu'une légende de la boxe.

En 1988, les deux hommes sont au sommet de leur art dans leur discipline respective. Jordan sort d'une année faste individuellement parlant (MVP, défenseur de l'année, Slam Dunk Contest), tandis que Tyson est champion du monde invaincu des poids lourds. Au cours de l'année, ils sont tous deux invités à une fête chez l'une des stars du foot US de l'époque, Richard Dent. Ils sont assis face à face au moment où les choses s'enveniment.

"Mike était là en train de boire, et dès qu'il boit, ses sentiments éclatent. Je dis au serveur de mettre de l'eau dans ses verres parce que je voyais ce qui allait arriver", explique Rory Holloway, alors manager de Tyson. Mike ne faisait que fixer Michael Jordan qui était de l'autre côté de la table.

Et il lui dit 'Mec, tu crois que je suis stupide. Je sais que tu b***** avec ma p*** !' Michael est devenu livide, comme s'il venait de voir un fantôme. 'Je sais que tu as été avec elle. Tu peux me le dire !' lance Tyson vers la star des Bulls."

À l'époque, Mike Tyson venait tout juste de se séparer de sa femme Robin Givens, celle dont il est question ici et que MJ aurait possiblement fréquenté aussi. Si la situation n'a pas empiré, c'est que de nombreux invités, dont Holloway, ont retenu tant bien que mal le boxeur à qui il était interdit de se battre en dehors du ring.

Quant à Michael Jordan, il s'est vite éclipsé (heureusement pour lui) et a préféré ne jamais reparler de cette histoire... Compréhensible quand on ne passe pas très loin d'une mâchoire brisée.

