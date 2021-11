12 joueurs partis trop tôt : les destins brisés de la NBA

Le sort et le mal-être ont frappé des joueurs NBA en activité et brisé leur destin. Retour sur l'histoire de ces basketteurs morts prématurément.

La NBA n'est pas faite que de belles histoires et de carrières au long cours. Certains joueurs en activité ont vu leur destin brisé et leur vie s'envoler beaucoup trop tôt. Voici le récit de ces drames qui ont frappé des joueurs qui s'apprêtaient à marquer la ligue ou étaient déjà en train de le faire.

Bryce Dejean-Jones

2016 devait être l'année de Bryce Dejean-Jones. L'ancien joueur d'Iowa State venait de signer un contrat de 2 ans avec les New Orleans Pelicans et une carrière intéressante s'ouvrait à lui en NBA. Malheureusement, une méprise terrible et l'insupportable fait que la plupart des habitants du Texas sont armés en ont décidé autrement.

Présent à Dallas pour quelques jours afin de fêter le premier anniversaire de sa fille, Dejean-Jones quitte l'appartement de sa compagne pour se changer les idées après une dispute. De retour un peu plus tard, l'arrière se trompe d'étage (c'était la première fois qu'il venait dans ce nouvel immeuble) et tambourine à la porte, avant d'y donner des coups de pied, pensant avoir été enfermé sous le coup de la colère.

L'occupant de l'appartement, croyant être aux prises avec un potentiel agresseur, prend peur et tire un coup de feu fatal dans l'abdomen de Bryce Dejean Jones. La loi permet à l'auteur des coups de feu d'invoquer la légitime défense dans une situation de tentative d'intrusion à son domicile et d'éviter la prison.