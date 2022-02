Jusqu'à la deadline des trades en NBA jeudi soir, suivez en direct toutes les rumeurs et officialisations de trades ici.

Le sprint final avant la deadline des trades, une période toujours très animée en NBA, on vous regroupe ici les infos au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Rumeurs, bruits de couloir et trades officiels, vous pourrez tout suivre ici.

Mardi 8 février, J-2

16h30 : BOUM, la Woj/Shams Bomb ! CJ McCollum est tradé aux New Orleans Pelicans. Après 9 ans passés sous le maillot de Portland, l'arrière de 30 ans portera celui des Pelicans. NOLA lâche tout de même Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, le 1er tour de Draft 2022 des Pelicans (si le pick est situé entre le 5 et le 14, 2023 dans le cas contraire) et deux futurs 2e tours de Draft. Larry Nance et Tony Snell accompagnent également McCollum à NOLA.

CJ McCollum tradé à New Orleans !

15h37 : Evan Fournier et Kemba Walker sont disponibles pour un trade. Les deux recrues phares de l'intersaison des Knicks n'ont pas donné satisfaction et la franchise est déjà prête à les bouger avant la deadline, annonce Fred Kat de The Athletic.

16h04 : Selon Brian Windhorst d'ESPN, les Nets, comme les Sixers, passent des appels pour tenter de transférer au moins un de leurs joueurs. Coincidence amusante - sauf pour les intéressés - ils portent le même nom. Joe Harris et Tobias Harris seraient ainsi proposés à droite et à gauche par leurs General Managers respectifs, Sean Marks et Daryl Morey.

15h20 : Les Los Angeles Lakers auraient proposé Talen Horton-Tucker et un tour de Draft aux Boston Celtics dans l'espoir de récupérer Josh Richardson, selon Evan Massey. Utah serait aussi à l'affût pour récupérer Richardson après la blessure de Joe Ingles.

12h12 : Selon ESPN, les Philadelphia Sixers ont directement fait part de leur intérêt pour James Harden. Une requête déboutée sans grande hésitation par Marks. Harden peut devenir free agent à l’issue de la saison mais il continuerait en coulisse de répéter son engagement sur le long terme avec son équipe actuelle.

En attendant, il se cherche un agent – il gère sa carrière avec son manager depuis quelques années – pour s’occuper de la situation.