Jusqu'à la deadline des trades en NBA jeudi soir, suivez en direct toutes les rumeurs et officialisations de trades ici.

Le sprint final avant la deadline des trades, une période toujours très animée en NBA, on vous regroupe ici les infos au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Rumeurs, bruits de couloir et trades officiels, vous pourrez tout suivre ici.

Jeudi 10 février, le jour J

Nous voici donc dans la dernière ligne droite de cette deadline des trades. Les équipes ont une dizaine d'heures (jusqu'à 21 heures ce soir, heure française) pour tenter des coups décisifs pour la fin de la saison et leur avenir.

9h26 : Les New York Knicks, les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors discutent d’un trade autour de Cam Reddish et Talen Horton-Tucker, d’après Michael Scotto d’HoopsHype.

Les Lakers reçoivent : Reddish et Alec Burks .

. Les Knicks reçoivent : Goran Dragic et des choix de Draft.

et des choix de Draft. Les Raptors reçoivent : Horton-Tucker et Nerlens Noel.

Mercredi 9 février, J-1

21h33 : Les Sacremento Kings ferment la porte pour Harrison Barnes ! Longtemps mentionné dans les rumeurs, l'ailier sera finalement retenu par les Californiens, qui veulent gagner maintenant, d'après Marc Stein.

21h25 : Face aux nombreux intérêts pour Jerami Grant, les Detroit Pistons sont gourmands d’après Adrian Wojnarowski : deux choix au premier tour de la Draft NBA. Loin de devoir agir dans l’urgence, la franchise de Motor City se dit prête à attendre l’été prochain afin de faire monter la pression.

20h48 : Second trade de la soirée ! Un petit mouvement cette fois-ci : le Miami Heat reçoit un choix au second tour de la Draft NBA 2026 alors que l'Oklahoma City Thunder récupère KZ Okpala.

20h09 : Nous avons un trade ! Et il s'agit d'un mouvement plutôt intéressant pour le Utah Jazz ! D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, la franchise de Salt Lake City se renforce avec Nickeil Alexander-Walker, en provenance des Portland Trail Blazers, et Juancho Hernangomez, en provenance des San Antonio Spurs.

Les Blazers récupèrent Joe Ingles, blessé pour toute la saison, Elijah Hughes et un choix au second tour de la Draft. Dans le même temps, les Spurs obtiennent Tomas Satoransky et un choix au second tour de la Draft.

19h59 : Bon, Adrian Wojnarowski vient de calmer tout le monde : il n'y aurait aucune discussion en cours entre les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers pour James Harden.

19h27 : Les Los Angeles Lakers n’ont plus aucun espoir avec Russell Westbrook. Mais face à la complexité d’un trade dès maintenant, le meneur sera plutôt échangé l’été prochain d’après The Athletic…

19h06 : Malgré les intérêts de plusieurs franchises, les Indiana Pacers n’ont pas prévu d’échanger l’arrière Buddy Hield, récupéré mardi dans le deal avec les Sacramento Kings, selon le journaliste d’ESPN Zach Lowe.

18h58 : Les New York Knicks veulent bouger avant la deadline des trades et Evan Fournier s'impose comme un sérieux candidat à un départ. Selon SNY, les Knicks discutent sérieusement pour un échange à venir du Français.

18h25 : Les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers auraient repris les discussions pour un trade concernant James Harden, selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst. En plus de Ben Simmons, les Nets réclameraient deux ou trois atouts supplémentaires. Et surtout, Harden pousserait pour un échange...

14h27 : Il y aurait discussion entre les Lakers et les Wizards pour un trade envoyant Talen Horton-Tucker et des picks à Washington, pendant que Spencer Dinwiddie ferait le chemin inverse pour renforcer les Lakers à la mène selon Chris Mannix de SI.

12h18 : Selon Kyle Neubeck de Philly Voice, les Sixers et les Nets sont toujours en plein bras de fer en attendant de voir si l'un ou l'autre craquera dans le dossier autour de Ben Simmons et James Harden. Sans surprise, rien ne se passera a priori avant jeudi.

Mardi 8 février, J-2

19h23 : Incroyable ! Les Kings ont pété un boulard et lâchent leur pépite Tyrese Haliburton pour une infusion instantanée de Domantas Sabonis, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Sacramento récupère donc Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday et un 2e tour de Draft 2027. Les Pacers, qui avaient déjà enclenché le mode reconstruction, accueillent Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson.

16h30 : BOUM, la Woj/Shams Bomb ! CJ McCollum est tradé aux New Orleans Pelicans. Après 9 ans passés sous le maillot de Portland, l'arrière de 30 ans portera celui des Pelicans. NOLA lâche tout de même Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, le 1er tour de Draft 2022 des Pelicans (si le pick est situé entre le 5 et le 14, 2023 dans le cas contraire) et deux futurs 2e tours de Draft. Larry Nance et Tony Snell accompagnent également McCollum à NOLA.

CJ McCollum tradé à New Orleans !

15h37 : Evan Fournier et Kemba Walker sont disponibles pour un trade. Les deux recrues phares de l'intersaison des Knicks n'ont pas donné satisfaction et la franchise est déjà prête à les bouger avant la deadline, annonce Fred Kat de The Athletic.

16h04 : Selon Brian Windhorst d'ESPN, les Nets, comme les Sixers, passent des appels pour tenter de transférer au moins un de leurs joueurs. Coincidence amusante - sauf pour les intéressés - ils portent le même nom. Joe Harris et Tobias Harris seraient ainsi proposés à droite et à gauche par leurs General Managers respectifs, Sean Marks et Daryl Morey.

15h20 : Les Los Angeles Lakers auraient proposé Talen Horton-Tucker et un tour de Draft aux Boston Celtics dans l'espoir de récupérer Josh Richardson, selon Evan Massey. Utah serait aussi à l'affût pour récupérer Richardson après la blessure de Joe Ingles.

12h12 : Selon ESPN, les Philadelphia Sixers ont directement fait part de leur intérêt pour James Harden. Une requête déboutée sans grande hésitation par Marks. Harden peut devenir free agent à l’issue de la saison mais il continuerait en coulisse de répéter son engagement sur le long terme avec son équipe actuelle.

En attendant, il se cherche un agent – il gère sa carrière avec son manager depuis quelques années – pour s’occuper de la situation.