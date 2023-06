Pourquoi les Nuggets peuvent faire le back to back

A peine champions, les Nuggets rêvent de faire le doublé et peut-être plus. Voilà pourquoi ce n'est pas si insensé.

Les Denver Nuggets sont les champions NBA 2023, au terme d'une saison rondement menée, avec une première place à l'Ouest et des playoffs de haut niveau. Le plus dur commence maintenant pour la franchise du Colorado : confirmer. Contrairement à d'autres équipes championnes par le passé, les Nuggets ont de réelles chances de réussir le premier back to back depuis les Warriors en 2017 et 2018. Voici pourquoi.

Parce qu'ils sont jeunes

Si les Nuggets avaient échoué cette saison, on aurait quand même pu rester optimistes quant à leurs chances de gagner le titre un jour. La plupart des joueurs majeurs de l'effectif ne sont pas encore dans leur prime ou y entrent à peine et c'est aussi ce qui justifie leur espoir de back to back. Jugez plutôt l'âge qu'auront les membres de ce roster sur la ligne de départ la saison prochaine :

Nikola Jokic, 28 ans

Jamal Murray, 26 ans

Aaron Gordon, 28 ans

Michael Porter Jr, 25 ans

Bruce Brown, 27 ans

Kentavious Caldwell-Pope, 30 ans

Christian Braun, 22 ans

Seuls Jeff Green (37 ans), DeAndre Jordan (34 ans) et Ish Smith (35 ans) peuvent être considérés comme des vétérans en bout de parcours et, pour les deux derniers en tout cas, leur rôle dans la quête de ce titre a été anecdotique. Le noyau dur de l'effectif est à l'abri contractuellement et amené à surfer sur une vague de confiance assez incroyable.

Parce que leur coach veut créer une dynastie

Pour certains, gagner un titre est le rêve et l'objectif d'une vie. Michael Malone a trimé sur les bancs NCAA et NBA en tant qu'assistant avant de parvenir à ses fins sur celui des Denver Nuggets. On pourrait se dire qu'à 51 ans, il a atteint l'apogée de sa carrière et n'entend pas se mettre de pression pour la suite. C'est exactement le contraire de ce qu'il a exprimé au sortir de ces Finales.

Le coach des Nuggets n'a pas non plus annoncé, à la façon de LeBron en 2010, que son équipe allait gagner "pas un, pas deux, pas trois, pas quatre..." trophées, mais il ne souhaite clairement pas que cette victoire reste un one-shot.

"Pat Riley a dit un jour en parlant de l'évolution naturelle au basket, que l'on passait du statut de rien à celui de débutant, de débutant à gagnant, de gagnant à contender et de contender à champion NBA. La dernière marche après avoir été champion, c'est de devenir une dynastie. Donc non, nous ne sommes pas rassasiés".

Nikola Jokic, ce génie qui a fracassé la porte de l'Histoire avec pudeur

Parce qu'ils ont le meilleur joueur du monde

Joel Embiid n'a pas volé son trophée de MVP, d'autant que Nikola Jokic s'y intéressait franchement très peu. Mais ces playoffs ont permis de mettre les choses au clair : le joueur le plus dominant de la planète, en juin 2023, c'est bien le Joker. Aussi impactant en régulière qu'en post-saison, le Serbe est à la fois un monstre statistique, un leader aimé, respecté et altruiste, et un gagnant, comme l'ont prouvé ces Finales contre le Heat.

La plupart des équipes qui sont parvenus à remporter au moins deux fois de suite le trophée Larry O'Brien avait dans leur roster un basketteur dominant sur une période donnée : Bill Russell, Magic Johnson, Isiah Thomas, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant... Nikola Jokic est à ranger dans cette catégorie-là et autorise les Nuggets à rêver grand.

Parce qu'ils ont le tandem le plus complémentaire de NBA

Nikola Jokic est peut-être le meilleur joueur du monde, mais encore faut-il qu'il soit bien accompagné et qu'il ait cette relation technique et affective avec au moins un coéquipier de niveau All-Star. C'est le cas avec Jamal Murray. Le Canadien a fait des playoffs remarquables, un peu moins de deux ans après sa grave blessure au genou, en affichant une connivence parfaite avec Jokic. Murray et Jokic aiment être ensemble, sont létaux sur le jeu à deux et n'ont aucune envie de ne plus être coéquipiers.

A l'heure qu'il est, il s'agit du tandem le plus efficace de toute la NBA, même devant les paires KD-Booker, Tatum-Brown, LeBron-AD et on en passe... La dimension individuelle et collective prise par Murray, qui a franchi un cap en termes de playmaking et de défense sans perdre sa force de frappe au scoring, permet justement à Denver d'avoir ce lieutenant de luxe essentiel pour s'installer durablement.