REVERSE #6 More Than Ballers : Quand le basket fait bouger les lignes

Le Mook REVERSE #6 More Than Ballers est désormais disponible. Découvrez les parcours et les histoires d'athlètes qui font bouger le monde en dehors des terrains.

Comme vous le savez, notre Mook REVERSE #6 MORE THAN BALLERS vient de paraître et nous voulions vous remercier une fois encore pour votre fidélité, votre soutien et vos retours.

Ce numéro nous tenait vraiment à cœur et vous ne pouvez pas savoir à quel point cela nous touche de voir la réception que vous lui avez réservé !

PRÉSENTATION EN IMAGES

MORE THAN BALLERS

240 PAGES LOURDES DE SENS

Si vous ne l'avez pas encore eu entre les mains, sachez que notre objectif avec ce numéro est de présenter les athlètes sous une toute autre lumière que celle, parfois aveuglante, de la performance.

Qu’ils soient militants, artistes, businessmen, philanthropes, podcasters, rois du divertissement ou passionnés par des activités annexes, les basketteurs et les basketteuses sont bien plus que de « simples » athlètes.

Au fil des 240 pages de ce MOOK #6, nous avions à cœur de montrer l’étendue de leur champ d’actions et tous les domaines dans lesquels ils ont pu, peuvent ou pourront impacter le monde.

C'est l'occasion de découvrir les histoires, les parcours ou les causes de basketteuses et basketteurs engagés, bien entendu, mais aussi les figures qui ont particulièrement bien réussi en dehors des terrains de sport (médias, business, arts, politique...).

AU SOMMAIRE