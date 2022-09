Road to Elite Episode 5: gros choc, coulisses et draft NBA

En juin nous vous faisions découvrir la série Road to Elite, magnifique plongée dans le quotidien des futurs espoirs du basket hexagonal. Disponible sur la chaîne YouTube de Betclic, la série nous a permis de faire la rencontre d'Ismaël Kamagate, Juhann Begarin, Matthew Strazel, Matthieu Gauzin, Milan Barbitch et Yoan Makoundou. Les caméras les ont suivi dans leur progression, leur saison en Betclic Elite et leur préparation pour la draft NBA.

Dans ce cinquième épisode qui vient de sortir, nous revenons sur le choc en 1/4 de finale entre le Cholet Basket de Yoan Makoundou et l'ASVEL de Matthew Strazel. Nous découvrons comment l'été a été rythmé pour nos pépites qui se sont envolées aux USA. Chacun revient sur son actualité et sa nouvelle saison en Betclic Elite.

Draft NBA et gros contrats, l'avenir leur appartient !

Pour rappel, Ismaël Kamagate a été sélectionné au 46ème rang de la Draft NBA en juin dernier par les Pistons (puis envoyé à Denver) mais, comme son coéquipier Juhann Begarin (drafté 45e en 2021 par les Celtics), il a choisi de rester une saison de plus au Paris Basketball pour le plus grand bonheur des dirigeants et le coaching staff de la capitale.

Yoan Makoundou n'a lui pas été sélectionné à la Draft mais il a vite rebondi en signant un contrat de 4 ans avec Monaco. Il jouera aux côtés de Matthew Strazel qui quitte donc l'ASVEL pour le club de la principauté, tandis que Milan Barbitch a décidé lui de s'engager avec Fos-sur-Mer.

Après une saison en demi-teinte, Le vice-champion du monde U17 2018, Matthieu Gauzin, a décidé de quitter le MSB pour rejoindre le BCM Gravelines-Dunkerque. Grâce à un été studieux pendant lequel il a bossé sa technique et s'est beaucoup renforcé physiquement, il se dit prêt à exploser. Nous avons hâte de voir ça !

[ITW] Matthieu Gauzin nous parle de la draft, de son mental et de Road to Elite

Découvrez ou redécouvrez l’intégralité de la série :