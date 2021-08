Mike Brown, aujourd'hui sélectionneur du Nigeria, a évoqué dans le San José Mercury News un épisode marquant de son expérience chez les Pacers au début des années 2000. A cette époque, un drôle d'oiseau sévissait dans l'Indiana : Ron Artest.

Brown, alors assistant de Rick Carlisle, est passé tout près d'un incident majeur avec celui que l'on a connu plus tard sous le nom de Metta World Peace...

"En 2003, Rick m'a demandé de m'occuper du match entre les titulaires et les remplaçants. Ron est allé le voir pour lui dire qu'on ne pouvait pas faire ça parce que les starters allaient écraser le second unit.

Je lui ai dit : 'OK, va les écraser et observons ce qu'il se passe'. Les remplaçants ont gagné et j'ai demandé aux titulaires de courir. Ron s'est fâché et a shooté dans un ballon au bord du terrain. Je suis allé directement vers lui.

J'ai gueulé : 'Ron, ne shoote pas dans ce ballon !' Il m'a répondu : 'Je ferai ce que j'ai envie de faire, putain'. Je lui ai demandé de ne pas refaire ça. Il a de nouveau shooté dans la balle et il a foncé droit sur moi. Là, je me suis dit : 'Mon Dieu, je vais devoir me battre avec lui. Pitié, que quelqu'un vienne m'aider...' Michael Smith, que l'on appelait "L'Animal", s'est interposé et l'a stoppé".

Ron Artest aurait pu être drafté par les Knicks sans une méchante cuite

Paradoxalement, les deux hommes s'entendent à merveille aujourd'hui.

"Mike n'a jamais eu peur de s'opposer à moi et de m'affronter. J'étais dans mon monde et je n'écoutais personne, mais j'adorais son comportement. Il ne m'a jamais laissé passer la moindre erreur".

Pas sûr qu'ils seraient restés en si bons termes si "MWP" avait réussi à lui porter un coup...