Quel joueur arrivera un jour à détrôner Scott Skiles, 58 ans aujourd'hui, et ses 30 passes décisives ? Peut-être aucun...

Scott Skiles a un peu disparu de la circulation depuis qu'il a quitté son poste de head coach du Orlando Magic en 2016. Qu'importe, l'ancien meneur a laissé une trace pour le moment indélébile dans l'histoire de la NBA. Alors qu'il fête aujourd'hui ses 58 ans, Skiles possède toujours un record auquel peu de monde a vraiment tenté de s'attaquer. Celui du nombre de passes décisives réussies sur un seul match.

Le 30 décembre 1990, il y a donc un peu moins de 30 ans, Scott Skiles délivrait 30 assists contre les Denver Nuggets lors d'une très large victoire de son équipe (155-116). Dans un passé récent, le seul à s'être approché un tant soit peu de ce record est Rajon Rondo, en 2017, avec 25 passes décisives contre Brooklyn alors qu'il portait le maillot des New Orleans Pelicans.

Et depuis que ce record a été établi, il n'y a finalement que John Stockton, un an plus tard en 1991, qui a donné l'impression de pouvoir le détrôner : 28 passes contre les Spurs.

A votre avis, qui arrivera un jour à s'approcher ou à battre Skiles ?

Le top 5 des passeurs sur un match en NBA

1- Scott Skiles (30)

2- Kevin Porter (29)

3- Bob Cousy, Guy Rodgers, John Stockton (28)

4- Geoff Huston (27)

5- Ernie Di Gregorio, Isiah Thomas, Nate McMillan, Kevin Johnson, Jason Kidd, Rajon Rondo (25)

