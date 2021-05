Stephen Curry s’est fait refuser une bière parce qu’il avait l’air trop jeune…

Ceux qui ont déjà traversé l'Atlantique le savent, boire de l'alcool aux Etats-Unis est interdit quand on a moins de 21 ans. Parfois, le simple fait d'avoir l'âge légal mais un visage juvénile, comme Stephen Curry, fait de l'envie de boire un verre avec sa femme ou des amis un vrai challenge.

Il y a quelques années, la superstar des Golden State Warriors avait raconté cette anecdote lors d'un entretien avec Dime Magazine.

"Ca m'est arrivé dans un resto de la Bay Area, le California Pizza Kitchen, à 15 minutes de chez moi. On est allé manger là-bas avec ma femme après avoir laissé notre fille à la baby-sitter.

J'ai voulu boire un verre, vu que la saison était terminée. J'ai commandé une bière, mais j'avais laissé ma carte d'identité dans la voiture. Je me suis dit que la serveuse me reconnaitrait et que je n'aurais pas besoin d'aller la rechercher.

Et bien non... Elle n'a pas voulu me donner le bénéfice du doute et ma bière. Elle s'est dit que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait plus de 21 ans. Je lui ai demandé si son manager était là, en priant pour qu'il me connaisse. Par chance, il savait qui j'étais".