S'il y a bien un qui a vécu à 2000 % les célébrations du titre des Bucks, c'est bien l'ami PJ Tucker. Si son discours sur scène (WE DOGS !) est de loin notre préféré depuis celui de Steve Kerr en 1997, on a aussi bien kiffé le fait de voir que celui qui porte la couronne de "sneaker king" (voir notre Mook "More Than Ballers") est devenu champion NBA.

La question était clairement : après le show sur et en dehors du terrain qu'il nous a proposé depuis le début des playoffs (le garçon nous a fait le coup d'arriver à la salle en Nike Mag !!), qu'est ce que PJ allait bien pouvoir nous sortir pour asseoir définitivement son statut de légende de la culture sneaker ?

Eh bien rien de moins qu'une petite commande passée auprès des meilleurs customiseurs de la planète : The Shoe Surgeon, alliés à Jason of Beverly Hills. Voici donc une Air Jordan 1 d'une valeur de 250.000 dollars, recouverte de cuir croco noir, avec l'intérieur du col beige pour être encore plus premium et élégante. Histoire de rester sobre en toute circonstance, Tucker a aussi demandé d'ajouter dans les swooshes et la petite plaque en mode Off White de cette Jordan 1, la bagatelle de 2020 diamants blancs enfermés dans 150 grammes d'or blanc 14K.

Une folie qui aura nécessité près de 100 heures de boulot, pour un rendu bling bling à souhait et que seul le numéro 17 des Bucks possèdera. Mais quand le Roi demande, on s'éxécute !

