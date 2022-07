Une Air Jordan 1 reprend le game winner de la finale NCAA de 1982

On connait la facilité qu'a Jordan Brand pour le storytelling et pour rendre hommage aux grands accomplissements et passions du GOAT, alors nous ne boudons pas notre plaisir devant cette petite Jordan 1 mid calée sur le game winner de celui que certains appelaient encore Mike Jordan contre Georgetown en finale du tournoi NCAA 1982.

On nous fera pas l'injure de vous raconter une fois de plus le contexte et l'importance de ce shoot dans la carrière du futur numéro 23 de Chicago. Ce modèle le fera très bien, avec les couleurs de l'université de North Carolina sur tout l'upper, la silhouette de MJ en train de shooter, et même celle du coach Dean Smith dessinée sur le côté.

On a adoré l'idée du filet sous les lacets, dans la plus pure tradition des vainqueurs qui coupent au ciseau le précieux sésame à la fin du match pour symboliser la défaite de leurs adversaires.

Cette Jordan 1 ne sortira malheureusement qu'en tailles GS (jusqu'au 40 max), et pour le moment seule une release US semble prévue d'ici la fin de l'année.

Les images de la Air Jordan 1 "Game Winner"