Le All-Star Game intéresse moins, c'est un euphémisme et l'actualité autour de la trade deadline et des performances des uns et des autres dans la nuit qui a suivi nous a presque fait manquer la "Draft" pour l'événement du 16 février prochain. Bon, il y a quand même un Français cette année et pas n'importe lequel : Victor Wembanyama...

Sur le plateau de TNT, les trois larrons habituels, Shaquille O'Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, ont dû composer chacun leur équipe. Et force est de constater que l'un d'entre eux s'en est beaucoup moins bien sorti que les autres. Paradoxalement, c'est aussi le seul des trois qui a tenté de faire carrière dans le coaching et a passé des entretiens dans ce but...

Bon, il se murmure que la Draft a été scénarisée pour que les trois équipes aient chacune une thématique : les "jeunes", les "internationaux" et les "old heads". A vous de voir si vous y croyez.

Kenny Smith finit donc avec, dans l'ordre des picks : Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro. Le seul joueur qu'il sera obligé de titulariser est Jalen Brunson.

Charles Barkley s'est gavé de chez gavé et a probablement la meilleure équipe sur le papier. On mise sur sa victoire : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell. Il sera obligé de titulariser Jokic, Antetokounmpo et Gilgeous-Alexander, ce qui ne devrait pas trop le contrarier.

Shaquille O'Neal s'en est plutôt bien tiré aussi, avec un roster un peu plus âgé mais toujours compétitif : LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jaylen Brown. Il sera obligé de titulariser LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum et Kevin Durant.

Pour rappel, la quatrième équipe sera celle qui aura remporté le Rising Stars Challenge. Elle aura dans tous les cas du mal à sortir victorieuse du mini-tournoi programmé à San Francisco.

Ce contre de Victor Wembanyama est tellement dingue que les arbitres ont d'abord pensé qu'il n'était pas valable !!!