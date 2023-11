« Je dois être meilleur [avant la fin match]. C’est l’un de mes axes d’amélioration : jouer dur dès le début », assurait Victor Wembanyama la semaine dernière. Et cette fois-ci, le démarrage n’a pas été un problème. Au contraire, San Antonio a pris une avance de 19 points dès le premier quart-temps (20-39). Avant même le début de la quatrième période, leur zone de confort depuis la reprise, Wemby affichait déjà 28 points (un nouveau record individuel) et son équipe disposait toujours d’une avance de 14 points (89-103).

Seul le dernier quart-temps a ébranlé la sérénité des Spurs, lorsque les Suns ont égalisé à 4 h 15 de la fin (116-116). Alors, une fois de plus, Wembanyama a passé une vitesse. Entre lancers francs, dunk, tir à trois points et à mi-distance, il a déployé l’ensemble de son arsenal après l’égalisation, inscrivant 10 points, avec un sans-faute aux tirs (4/4) et un 3/4 aux lancers. Sur cette période, les hôtes n’ont réussi à ajouter que 5 points à leur marque, affichant un pâle 1/10 aux tirs.

Avec leur rookie en moteur, San Antonio a conclu de la meilleure des manières, s’emparant d’une seconde victoire à Phoenix (121-132). « Les grands joueurs sont bons tout le temps », estimait le Français deux jours plus tôt. Il a été, ce soir, l’un de ces grands joueurs. Une véritable « Victory Machine ».

Plus d'informations à venir…