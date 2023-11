Warriors : Draymond Green explique la différence entre l’an dernier et cette saison

Tout est une question de contexte et d’environnement. Même au basket. Champions en 2022, les Golden State Warriors ont vécu une saison difficile en 2023. Ils se sont qualifiés pour les playoffs sans avoir l’avantage du terrain et ils ont bataillé pour sortir les Sacramento Kings au premier round. Le tout pour se faire éliminer par les Los Angeles Lakers au second. Quelques mois plus tard, l’équipe a fait peau neuve derrière ses cadres en se séparant de Jordan Poole et en faisant venir Chris Paul. Pour l’instant, ça marche plutôt bien : les Californiens ont gagné 4 de leurs 5 premiers matches.

« L’année dernière, notre alchimie était dégueulasse », confie Draymond Green, coupable d’avoir frappé Poole au visage pendant une séance d’entraînement avant le coup d’envoi de l’exercice précédent. « C’était difficile de venir au boulot. Ce n’était pas marrant. Cette saison, on peut voir la joie sur le visage des gars. »

Stephen Curry a partagé le discours en estimant lui aussi que la vibe était différente autour du groupe actuel. Chacun fait son job, chacun connaît son rôle et les Warriors semblent armés pour aller plus loin que l’an dernier. Aussi loin qu’en 2022 ?